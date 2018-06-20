КСУ визнав конституційним президентський законопроект про зняття недоторканності
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Конституційний суд України визнав конституційним законопроект Президента Петра Порошенка про скасування депутатської недоторканості народних депутатів з набранням чинності з 1 січня 2020 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КСУ.
"Конституційний суд України визнав таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (реєстр. № 7203). Висновок Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено", - зазначили у КСУ.
При цьому у суді зазначили, що КСУ вважає, що законопроект, яким пропонується викласти статтю 80 Конституції України у новій редакції, "не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина".
"Водночас КСУ вважає за доцільне звернути увагу на те, що, ухвалюючи рішення щодо скасування депутатської недоторканності, необхідно враховувати стан політичної та правової системи України – її здатність у разі повної відсутності інституту депутатської недоторканності забезпечити безперешкодне та ефективне здійснення народними депутатами України своїх повноважень, функціонування парламенту, а також реалізацію конституційного принципу поділу державної влади", - додали у КСУ.
Нагадаємо, 6 червня Конституційний суд України визнав законним скасування депутатської недоторканності. Згодом КСУ пояснив, чому вважає конституційним скасування депутатської недоторканності.