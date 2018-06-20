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КСУ признал конституционным президентский законопроект о снятии неприкосновенности

КСУ признал конституционным президентский законопроект о снятии неприкосновенности

Киев  •  УНН

 • 9991 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект Президента Петра Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности народных депутатов со вступлением в силу с 1 января 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Конституционный суд Украины признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (регистр. № 7203). Заключение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано", - отметили в КСУ.

При этом в суде отметили, что КСУ считает, что законопроект, которым предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, "не предусматривает отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина".

"Вместе с тем КСУ считает целесообразным обратить внимание на то, что, принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины - ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти", - добавили в КСУ.

Напомним, 6 июня Конституционный суд Украины признал законной отмену депутатской неприкосновенности. Позже КСУ объяснил, почему считает конституционной отмену депутатской неприкосновенности.

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