Стала известна повестка дня первого рабочего заседания ВР 9 созыва

ukru
Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 54577 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 73348 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124204 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134570 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124436 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127141 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129476 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153062 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151051 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140859 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

7 марта, 00:39 • 109345 просмотра
Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

7 марта, 01:13 • 104578 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

7 марта, 02:05 • 106183 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

7 марта, 03:10 • 114739 просмотра
Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

7 марта, 04:31 • 67273 просмотра
публикации
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

08:52 • 54620 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 134399 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 147074 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 206014 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 186716 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 120066 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 131731 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 133658 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 137981 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 133794 просмотра
Актуальное
Стала известна повестка дня первого рабочего заседания ВР 9 созыва

Стала известна повестка дня первого рабочего заседания ВР 9 созыва

Киев  •  УНН

 • 17713 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Первое пленарное рабочее заседание Верховной Рады 9-го созыва начнется завтра в 13 часов, сообщает УНН.

Перед этим состоится торжественное заседание ВР, начало которого назначено на 10:00 и в котором новоизбранные нардепы принесут присягу.

В повестке дня, утвержденном во время работы подготовительной депутатской группы, предусмотрено 27 пунктов, которые должны проработать новоизбранные нардепы. Начнут они с формирования временного президиума первой сессии ВР.

После этого, как ожидается, премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабинетом министров перед новой Верховной Радой.

После этого будет происходить формирование депутатских фракций и групп. Далее будет решен вопрос о коалиции депутатских фракций. Также депутаты будут избирать главу, первого и заместителя председателя Верховной Рады, а также состав Счетной комиссии ВР.

Затем к нардепам обратится Президент Украины Владимир Зеленский. Далее запланировано рассмотрение ряда конкретных вопросов, в частности законопроекта о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов (№7203).

Ожидается также назначение премьер-министра Украины, министра обороны, министра иностранных дел, сформировать состав Кабмина.

Кроме того, во время первого заседания нардепы должны утвердить перечень, направленность и персональный состав комитетов ВР.

Вероятно, что нардепы рассмотрят еще ряд кадровых вопросов, в частности увольнения главы Службы безопасности Украины и назначения нового руководителя ведомства, решение вопроса о предоставлении согласия на увольнение с должности Президентом. Напоследок нардепы рассмотрят вопрос о согласительном совете депутатских фракций в Верховной Раде 9 созыва, а также утвердят календарный план работы второй сессии нового парламента.

Напомним, участники заседания подготовительной депутатской группы утвердили повестку дня первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, который состоит из 27 пунктов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы