Рада звільнила Луценка з посади Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Верховна Рада підтримала подання Президента України про звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора, передає кореспондент УНН.
"За" звільнення Луценка проголосувало 317 народних депутатів.
Як повідомляв УНН, Президент вніс в Раду подання на звільнення Луценка і призначення Рябошапки Генпрокурором.
Згодом Комітет ВР з питань правоохоронних органів підтримав призначення Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора.