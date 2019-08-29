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Рада звільнила Луценка з посади Генпрокурора

Рада звільнила Луценка з посади Генпрокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Верховна Рада підтримала подання Президента України про звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора, передає кореспондент УНН.

"За" звільнення Луценка проголосувало 317 народних депутатів.

Як повідомляв УНН, Президент вніс в Раду подання на звільнення Луценка і призначення Рябошапки Генпрокурором.

Згодом Комітет ВР з питань правоохоронних органів підтримав призначення Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора.

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