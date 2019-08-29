Рябошапка назвав напрямки перезавантаження прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка розказав якою має стати Генеральна прокуратура та назвав головні напрямки її роботи. Про це він заявив під час робочого засідання ВРУ в колуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Перезавантаження прокуратури це не лише зміна назви Генеральна прокуратура на Офіс прокурора, а повне завантаження системи. Генеральна прокуратура повинна стати центром, єдиним органом в державі, який впроваджує політику боротьби із злочинністю”, — сказав Рябошапка.
За його словами зараз таких органів немає. Мають бути розставлені приорітети на тому, що є найбільшою загрозою плані злочинності для країни. Прокуратура має координувати діяльність інших правоохоронних органів з тим, щоби ці пріоритети були проаналізовані.
“Ще одним напрямком є ті справи, які важливі для суспільства сьогодні і викликають резонанс. Я не можу гарантувати, що вони будуть розслідувані, справи будуть доведені до обвинувальний чи виправдовувальних вироків. Але я зроблю все, щоб вони були пріоритетом на порядку денному роботи нової прокуратури”, — сказав Рябошапка.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс в Верховну Раду подання на звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора і призначення на цю посаду Руслана Рябошапки.