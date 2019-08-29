Рябошапка назвал направления перезагрузки прокуратуры

“Перезагрузка прокуратуры это не только изменение названия Генеральная прокуратура на Офис прокурора, а полная загрузка системы. Генеральная прокуратура должна стать центром, единственным органом в государстве, который внедряет политику борьбы с преступностью”, — сказал Рябошапка.

По его словам сейчас таких органов нет. Должны быть расставлены приоритеты на том, что является самой большой угрозой плане преступности для страны. Прокуратура будет координировать деятельность других правоохранительных органов с тем, чтобы эти приоритеты были проанализированы.

“Еще одним направлением являются те дела, которые важны для общества сегодня и вызывают резонанс. Я не могу гарантировать, что они будут расследованы, дела будут доведены до обвинительных или оправдательных приговоров. Но я сделаю все, чтобы они были приоритетом в повестке дня работы новой прокуратуры”, — сказал Рябошапка.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора и назначении на эту должность Руслана Рябошапки.