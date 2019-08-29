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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 13918 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 114364 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125158 просмотра

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6 марта, 17:07 • 116566 просмотра

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Рябошапка назвал направления перезагрузки прокуратуры

Рябошапка назвал направления перезагрузки прокуратуры

Киев  •  УНН

 • 20807 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка рассказал какой должна стать Генеральная прокуратура и назвал основные направления ее работы. Об этом он заявил во время рабочего заседания ВРУ в колуарах парламента, передает корреспондент УНН.

“Перезагрузка прокуратуры это не только изменение названия Генеральная прокуратура на Офис прокурора, а полная загрузка системы. Генеральная прокуратура должна стать центром, единственным органом в государстве, который внедряет политику борьбы с преступностью”, — сказал Рябошапка.

По его словам сейчас таких органов нет. Должны быть расставлены приоритеты на том, что является самой большой угрозой плане преступности для страны. Прокуратура будет координировать деятельность других правоохранительных органов с тем, чтобы эти приоритеты были проанализированы.

“Еще одним направлением являются те дела, которые важны для общества сегодня и вызывают резонанс. Я не могу гарантировать, что они будут расследованы, дела будут доведены до обвинительных или оправдательных приговоров. Но я сделаю все, чтобы они были приоритетом в повестке дня работы новой прокуратуры”, — сказал Рябошапка.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора и назначении на эту должность Руслана Рябошапки.

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