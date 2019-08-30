Зеленский подписал указ о назначении нового генпрокурора Украины и уволил Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапко. Об этом говорится в соответствующем указе № 638/2019, размещенном на сайте украинского президента, передает УНН.
“Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича Генеральным прокурором”, — говорится в тексте документа.
Перед этим глава государства подписал указ, предусматривающий освобождение бывшего генпрокурора.
“Освободить Луценко Юрия Витальевича с должности Генерального прокурора Украины”, — говорилось в документе № 636/2019.
Напомним, ВР поддержала назначение Рябошапки на должность Генпрокурора.
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Как сообщал УНН, сегодня во время первого заседания народных депутатов IX созыва Верховной Рады Украины, премьер-министром был избран Алексея Гончарука, а главой МИД — Вадима Пристайко.
В частности, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.