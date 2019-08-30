Зеленский подписал указ о назначении нового генпрокурора Украины и уволил Луценко

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 33341 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117520 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128257 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119514 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124308 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127631 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152481 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150925 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140802 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 200152 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Зеленский подписал указ о назначении нового генпрокурора Украины и уволил Луценко

Зеленский подписал указ о назначении нового генпрокурора Украины и уволил Луценко

Киев  •  УНН

 • 13038 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапко. Об этом говорится в соответствующем указе № 638/2019, размещенном на сайте украинского президента, передает УНН.

“Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича Генеральным прокурором”, — говорится в тексте документа.

Перед этим глава государства подписал указ, предусматривающий освобождение бывшего генпрокурора.

“Освободить Луценко Юрия Витальевича с должности Генерального прокурора Украины”, — говорилось в документе № 636/2019.

Напомним, ВР поддержала назначение Рябошапки на должность Генпрокурора.

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Как сообщал УНН, сегодня во время первого заседания народных депутатов IX созыва Верховной Рады Украины, премьер-министром был избран Алексея Гончарука, а главой МИД — Вадима Пристайко.

В частности, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

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