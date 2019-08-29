Рябошапка пояснив різницю між Генеральною прокуратурою та Офісом прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка пояснив мотиви зміни назви Генеральної прокуратури на Офіс прокурора. Про це він заявив під час робочого засідання ВРУ в колуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Це пов’язано з багатьма мотивами. Ключовий із них — можливо відійти від такого дещо репресивного і радянського фльору, який залишається за цією інституцією. Оскільки сама назва в багатьох випадках вселяє певний страх в людей. І зміниться власне структура Офісу і його повноваження”, — сказав Рябошапка.
За його словами, сьогодні прокуратура налічує близько 2,5 тис працівників, які розслідують кримінальні справи, здійснюють процесуальне керівництво.
“Ми хочемо залишити лише невелику кількість прокурорів, яка займатиметься найбільш важливими питаннями, наприклад, міжнародним співробітництвом”, — сказав Рябошапка.
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Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка назвав недоліки прокуратури та розказав якою б він хотів її бачити.