Рябошапка назвав недоліки, які є в прокуратурі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка назвав недоліки прокуратури та розказав якою б він хотів її бачити. Про це він заявив під час робочого засідання ВРУ в колуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Є три проблеми. Перша — це корупція, друга — судова система, третя — це прокуратура і система правоохоронних органів. За останні два місяці в Офісі Президента в нашому підрозділі, який опікується правоохоронними питаннями, документообіг зріс в 12 разів. В основному левова частка звернень це скарги на органи прокуратури”, — сказав Рябошапка.
За його словами він хотів би, щоб прокуратура з інструменту незаконного збагачення стала інструментом захисту прав громадян в першу чергу і інтересів держави.
Нагадаємо, комітет ВР з питань правоохоронних органів підтримав призначення Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора.
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