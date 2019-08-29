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Рябошапка назвав недоліки, які є в прокуратурі

Рябошапка назвав недоліки, які є в прокуратурі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка назвав недоліки прокуратури та розказав якою б він хотів її бачити. Про це він заявив під час робочого засідання ВРУ в колуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

“Є три проблеми. Перша — це корупція, друга — судова система, третя — це прокуратура і система правоохоронних органів. За останні два місяці в Офісі Президента в нашому підрозділі, який опікується правоохоронними питаннями, документообіг зріс в 12 разів. В основному левова частка звернень це скарги на органи прокуратури”, — сказав Рябошапка.

За його словами він хотів би, щоб прокуратура з інструменту незаконного збагачення стала інструментом захисту прав громадян в першу чергу і інтересів держави.

Нагадаємо, комітет ВР з питань правоохоронних органів підтримав призначення Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рябошапка назвав напрямки перезавантаження прокуратури

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