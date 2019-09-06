Переименование ГПУ в Офис назвали юридически необоснованным

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Генеральный прокурор не может отождествлять себя с системой прокуратуры, а потому переименовывать Генеральную прокуратуру в Офис генпрокурора - юридически необоснованно. К такому выводу пришли в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады после экспертизы президентского законопроекта о реформировании прокуратуры (№1032), передает УНН.

"Согласно предписаниям статьи 131-1 Конституции Украины в Украине действует прокуратура как единая система, которая осуществляет определенные установленные Конституцией Украины функции с целью защиты прав и свобод человека, интересов общества и государства. Хотя данную систему возглавляет Генеральный прокурор, однако нельзя поставить знак равенства между Генеральным прокурором и прокуратурой в целом.

Однако, если для обозначения высшего органа в системе прокуратуры Украины использовать термин "Офис Генерального прокурора", создается впечатление, что все другие структурные подразделения и руководители этого органа имеют лишь функции по обеспечению деятельности Генерального прокурора", - говорится в документе.

К тому же, говорят специалисты, слово "офис" является словом иноязычного происхождения и не имеет органической взаимосвязи с государственным украинским языком. Это понятие не имеет даже официального толкования в рабочих словарях.

"То есть, указанный термин не имеет ничего общего со сферой правосудия и системой государственных органов в Украине", - резюмировали в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады.

Справка УНН: Главное научно-экспертное управление проводит экспертизу всех законопроектов, внесенных в Верховную Раду Украины. Все законопроекты, представленные на первое чтение, а также предложения (вето) Президента Украины относительно принятых Верховной Радой Украины законов обязательно проходят экспертизу управления.

Экспертизу осуществляют преимущественно эксперты того отдела, к ведению которого относится внесенный законопроект. Результат экспертизы законопроектов специалисты отражают в заключении, которое управление направляет в профильные комитеты, а перед рассмотрением законопроекта на сессии парламента этот документ раздают всем народным депутатам Украины для учета позиции экспертов при принятии по нему решения.

Напомним, в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады назвали ликвидацию военной прокуратуры нецелесообразной и необоснованной.

Ранее УНН сообщал, что в Раде не уверены в целесообразности ликвидации военной прокуратуры на фоне вооруженной агрессии РФ. По словам народного депутата от партии "Батькивщина" Сергея Власенко, аргументов в пользу такого решения пока нет, ведь непонятно, кто будет заниматься расследованием военных преступлений в случае ликвидации военной прокуратуры.

Как отметил глава МИД Украины Вадим Пристайко, за период более чем пяти лет вооруженной агрессии РФ и ее наемников против Украины погибло 14 тысяч человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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