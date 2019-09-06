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Пристайко: за 5 років на Донбасі загинуло 14 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. На Сході України за період більш ніж п’ять років з боку агресії збройних формувань РФ та її найманців загинули 14 тисяч людей. Такі дані навів очільник МЗС України Вадим Пристайко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“5 років тому Росія підписала Мінський протокол. Відтоді ми втратили 14 тисяч наших людей. Росія не виконала жодного зі своїх зобов’язань. Ми докладаємо всіх зусиль із нашими партнерами, аби домогтися реального прориву в мирному врегулюванні 24 години на добу 7 днів на тиждень”, — написав Пристайко.

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Як повідомляв УНН, очільник українського зовнішньополітичного відомства Вадим Пристайко провів телефонну розмову з главами МЗС трьох країн.

Раніше УНН повідомляв, що новопризначений міністр закордонних справ України Вадим Пристайко став ближче до суспільства – він доєднався до соцмережі Twitter, наслідуючи традицію попередника Павла Клімкіна, і за перші декілька годин в якості користувача, написав майже 10 повідомлень.

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