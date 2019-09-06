Пристайко: за 5 лет на Донбассе погибли 14 тысяч человек

“5 лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тысяч наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании 24 часа в сутки 7 дней в неделю”, — написал Пристайко.

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Как сообщал УНН, глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко провел телефонный разговор с главами МИД трех стран.

Ранее УНН сообщал, что новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко стал ближе к обществу — он присоединился к соцсети Twitter, следуя традиции предшественника Павла Климкина, и за первые несколько часов в качестве пользователя, написал почти 10 сообщений.