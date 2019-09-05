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Пристайко провів телефонну розмову з главами МЗС трьох країн

Пристайко провів телефонну розмову з главами МЗС трьох країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів низку телефонних розмов, зокрема, зі своїми колегами з Чехії, Естонії та Латвії. Про це Пристайко написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Мав дуже хорошу телефонну розмову з Томашом Петршічеком. Вдячний чеському уряду за практичну допомогу і підтримку територіальної цілісності України з урахуванням триваючої російської агресії ... Дякую за запрошення до Праги. Я з нетерпінням чекаю особистої зустрічі з вами", - написав міністр.

Раніше глава МЗС Чехії повідомив про телефонну розмову з українським міністром.

"Війна на сході України не закінчена, реформи потрібно продовжувати і наповнювати Угоду про асоціацію з ЄС, яка вже приносить користь нашій торгівлі. Міністр подякував за чеську підтримку і запрошення. Чекаємо в Празі!" - зазначив глава чеської дипломатії.

Крім того, Пристайко повідомив, що провів переговори з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу.

"Хороша розмова з Урмасом Рейнсалу. Висловив вдячність за тверду позицію Естонії і підтримку України. Готові активізувати співробітництво з нашими партнерами по енергоефективності в області електронного управління, високих технологій, кібер-технологій. З нетерпінням чекаємо можливості прийняти вас в Києві для продовження!" - написав український дипломат.

Крім того, новопризначений міністр розповів, що поспілкувався з главою МЗС Латвії Едгаром Рінкевичсем.

"З Едгаром Рінкевичсем ми обговорили широкий спектр нашого яскравого порядку денного. Подякував Латвії за щиру підтримку нашої територіальної цілісності і суверенітету. Ми цінуємо латвійське лікування українських військовослужбовців і відпочинок українських дітей. Запросив міністра Рінкевича відвідати Київ", - повідомив він.

Як повідомляв УНН, 29 серпня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну, в тому числі Пристайка на посаді глави МЗС.

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