Пристайко провів телефонну розмову з главами МЗС трьох країн

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів низку телефонних розмов, зокрема, зі своїми колегами з Чехії, Естонії та Латвії. Про це Пристайко написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.