Пристайко провів телефонну розмову з главами МЗС трьох країн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів низку телефонних розмов, зокрема, зі своїми колегами з Чехії, Естонії та Латвії. Про це Пристайко написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Мав дуже хорошу телефонну розмову з Томашом Петршічеком. Вдячний чеському уряду за практичну допомогу і підтримку територіальної цілісності України з урахуванням триваючої російської агресії ... Дякую за запрошення до Праги. Я з нетерпінням чекаю особистої зустрічі з вами", - написав міністр.
Раніше глава МЗС Чехії повідомив про телефонну розмову з українським міністром.
"Війна на сході України не закінчена, реформи потрібно продовжувати і наповнювати Угоду про асоціацію з ЄС, яка вже приносить користь нашій торгівлі. Міністр подякував за чеську підтримку і запрошення. Чекаємо в Празі!" - зазначив глава чеської дипломатії.
Крім того, Пристайко повідомив, що провів переговори з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу.
"Хороша розмова з Урмасом Рейнсалу. Висловив вдячність за тверду позицію Естонії і підтримку України. Готові активізувати співробітництво з нашими партнерами по енергоефективності в області електронного управління, високих технологій, кібер-технологій. З нетерпінням чекаємо можливості прийняти вас в Києві для продовження!" - написав український дипломат.
Крім того, новопризначений міністр розповів, що поспілкувався з главою МЗС Латвії Едгаром Рінкевичсем.
"З Едгаром Рінкевичсем ми обговорили широкий спектр нашого яскравого порядку денного. Подякував Латвії за щиру підтримку нашої територіальної цілісності і суверенітету. Ми цінуємо латвійське лікування українських військовослужбовців і відпочинок українських дітей. Запросив міністра Рінкевича відвідати Київ", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, 29 серпня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну, в тому числі Пристайка на посаді глави МЗС.