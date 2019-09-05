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Вадим Пристайко з'явився в Twitter: про що "твітить" міністр

Вадим Пристайко з'явився в Twitter: про що "твітить" міністр

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Відсьогодні новопризначений міністр закордонних справ України Вадим Пристайко став ближче до суспільства – він доєднався до соцмережі Twitter, наслідуючи традицію попередника Павла Клімкіна, і за перші декілька годин в якості користувача, написав вже майже 10 повідомлень, передає УНН.

"Після понад 20 років дипломатичної кар’єри і тиждень на посаді міністра закордонних справ України, я з радістю перейшов до Twiplomacy. Привіт Світ! Я сьогодні у Twitter!", - такими словами почав своє знайомство з соцмережею міністр.

Після чого він відповів на привітання всіх закордонних дипломатів, що вже встигли привітати Пристайка з призначенням. А саме, міністр висловив вдячність за теплі вітання спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера, міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд, канадійської сенаторки Деніз Баттерс, глави МЗС Великої Британії Домініка Рааба, міністра закордонних справ литви Лінаса Лінкявичюса, очільниці дипломатії Норвегії Іне Еріксен Сорейде та глави МЗС Грузії Давіду Залкаліані.

Наразі це всі пости нового міністра, однак кількість його підписників зростає дуже швидко – за кілька годин на Пристайка підписалось близько 300 користувачів, а серед них і УНН.

Як повідомляв УНН, 29 серпня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну, у тому числі Пристайка на посаді голови МЗС.

Українські Національні Новини

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