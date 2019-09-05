Вадим Пристайко появился в Twitter: о чем "твитит" министр
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. С сегодняшнего дня новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко стал ближе к обществу - он присоединился к соцсети Twitter, следуя традиции предшественника Павла Климкина, и за первые несколько часов в качестве пользователя, написал уже почти 10 сообщений, передает УНН.
"После более 20 лет дипломатической карьеры и неделю в должности министра иностранных дел Украины, я с радостью перешел к Twiplomacy. Привет Мир! Я сегодня в Twitter!", - такими словами начал свое знакомство с соцсетью министр.
После чего он ответил на приветствие всех иностранных дипломатов, которые уже успели поздравить Пристайко с назначением. В частности, министр выразил благодарность за теплые поздравления спецпредставителю Госдепа США по вопросам Украины Курту Волкеру, министру иностранных дел Канады Христе Фриланд, канадскому сенатору Дениз Баттерс, главе МИД Великобритании Доминике Рааба, министру иностранных дел литвы Линасе Линкявичюс, руководительнице дипломатии Норвегии Ине Эриксен Сорейде и главе МИД Грузии Давиду Залкалиани.
Сейчас это все посты нового министра, однако количество его подписчиков растет очень быстро - за несколько часов на Пристайко подписались около 300 пользователей, а среди них и УНН.
Как сообщал УНН, 29 августа Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина, в том числе Пристайко на должности главы МИД.