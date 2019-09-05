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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109173 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120867 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112434 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118528 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124248 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150318 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150056 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Вадим Пристайко появился в Twitter: о чем "твитит" министр

Вадим Пристайко появился в Twitter: о чем "твитит" министр

Киев  •  УНН

 • 22056 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. С сегодняшнего дня новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко стал ближе к обществу - он присоединился к соцсети Twitter, следуя традиции предшественника Павла Климкина, и за первые несколько часов в качестве пользователя, написал уже почти 10 сообщений, передает УНН.

"После более 20 лет дипломатической карьеры и неделю в должности министра иностранных дел Украины, я с радостью перешел к Twiplomacy. Привет Мир! Я сегодня в Twitter!", - такими словами начал свое знакомство с соцсетью министр.

После чего он ответил на приветствие всех иностранных дипломатов, которые уже успели поздравить Пристайко с назначением. В частности, министр выразил благодарность за теплые поздравления спецпредставителю Госдепа США по вопросам Украины Курту Волкеру, министру иностранных дел Канады Христе Фриланд, канадскому сенатору Дениз Баттерс, главе МИД Великобритании Доминике Рааба, министру иностранных дел литвы Линасе Линкявичюс, руководительнице дипломатии Норвегии Ине Эриксен Сорейде и главе МИД Грузии Давиду Залкалиани.

Сейчас это все посты нового министра, однако количество его подписчиков растет очень быстро - за несколько часов на Пристайко подписались около 300 пользователей, а среди них и УНН.

Как сообщал УНН, 29 августа Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина, в том числе Пристайко на должности главы МИД.

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