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У Раді провели експертизу законопроекту і виступили проти ліквідації військової прокуратури

У Раді провели експертизу законопроекту і виступили проти ліквідації військової прокуратури

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Головне науково-експертне управління Верховної Ради провело експертизу президентського законопроекту про реформу прокуратури (№1032). За підсумком аналізу там заявили про необґрунтованість та недоцільність ліквідації військової прокуратури, повідомляє УНН.

“Не можна погодитись із пропозицією законопроекту щодо ліквідації системи військових прокуратур (зміни до статей 7, 8, 15, 27, 39, 41, 51, 81 Закону України "Про прокуратуру").

Така позиція Головного управління обумовлена тим, що, хоча військові прокуратури виконують загальні функції органів прокуратури, військові прокуратури здійснюють це у специфічній, воєнній сфері правовідносин, якою є сфера життєдіяльності держави, що об’єктивно необхідна для забезпечення її динамічного, стійкого і безпечного розвитку, в якій зайнята велика кількість спеціально підготовлених (тих, хто має стосунок до військової сфери) людей і яка передбачає у своєму функціонуванні використання державою в потенційній або реалізованій формі воєнної міцності держави та регулюється засобами воєнної політики на основі воєнно-доктринальних установок і визначеної нормативно-правової бази, що має особливе значення в умовах окупації частини території України і проведення операції об’єднаних сил на сході країни”, - йдеться у висновку фахівців.

У документі наголошено, що ліквідація військової прокуратури призведе до руйнації системи підготовки військових прокурорів з певним рівнем знань військового законодавства і військової специфіки, що може призвести до зниження якості досудового слідства у певних категоріях справ та рівня захисту прав і свобод військовослужбовців, а також державних і громадських інтересів у сфері оборони держави.

“Можливість у разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури (як це пропонується у законопроекті) не вирішить цього питання через брак кадрів із відповідною підготовкою у сфері військового права”, - попереджають фахівці.

Вони також звертають увагу, що в порушення Регламенту законопроект про реформу прокуратури не містить обґрунтованості ліквідації військової прокуратури.

“Відповідно до пункту 1 частини першої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, кожен законопроект має містити обґрунтування необхідності його прийняття, цілей, завдань і основних його положень. При цьому, ані з положень проекту закону, ані з супровідних документів до нього незрозуміла необхідність ліквідації військових прокуратур в Україні”, - резюмували в Головному науково-експертному управлінні ВР.

Довідка УНН: Головне науково-експертне управління проводить експертизу всіх законопроектів, внесених до Верховної Ради України. Усі законопроекти, що подані на перше читання, а також пропозиції (вето) Президента України щодо прийнятих Верховною Радою України законів обов'язково проходять експертизу управління.

Експертизу здійснюють переважно експерти того відділу, до відання якого належить внесений законопроект. Результат експертизи законопроектів фахівці відображають у висновку, який управління направляє до профільних комітетів, а перед розглядом законопроекту на сесії парламенту цей документ роздають усім народним депутатам України для врахування позиції експертів при прийнятті щодо нього рішення.

Нагадаємо, у Раді не впевнені в доцільності ліквідації військової прокуратури на фоні збройної агресії РФ. За словами народного депутата від партії "Батьківщина" Сергія Власенка, аргументів на користь такого рішення поки немає, адже не зрозуміло, хто буде займатися розслідуванням військових злочинів у разі ліквідації військової прокуратури.

Раніше УНН повідомляв, що ліквідація військової прокуратури одномоментно блокує кримінальні провадження проти РФ і процеси в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Як зазначив очільник МЗС України Вадим Пристайко, за період більш ніж п’яти років збройної агресії РФ та її найманців проти України загинуло 14 тисяч людей. 

Українські Національні Новини

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