Ліквідація військової прокуратури одномоментно блокує справи проти Росії - Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. З наступного після втрати повноважень військовими прокурорами дня буде паралізовано розслідування кримінальних проваджень та унеможливлено підтримання державного обвинувачення у 9 тисячах кримінальних проваджень, серед яких – за фактом збройної агресії Росії проти України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, відкликаний сьогодні з посади за ініціативою нового міністра оборони і нового Генпрокурора, передає УНН.
За словами Матіоса, колектив військової прокуратури опрацював новий законопроект №1032 щодо реформування органів прокуратури, зокрема ліквідації військової прокуратури, і прийшов до висновку, що документ не визначає, хто буде виконувати повноваження військових прокурорів у кримінальних провадженнях після їх усунення.
Більш того, норми виписані так, що військові прокурори не зможуть передати свої справи за підслідністю через те, що будуть одномоментно позбавлені своїх повноважень.
Вищезазначене призведе до фактичного припинення розслідування російської агресії та воєнних злочинів, а також співробітництва з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду.
Серед наслідків законодавчої ініціативи: “фактичне припинення розслідування та збору доказів ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України; згортання розслідування убивств, катувань, знущань, іншого жорстокого поводження військовослужбовцями ЗС РФ і терористами Л/ДНР з полоненими українськими воїнами та цивільним населенням, збору доказів вчинення цих та інших воєнних злочинів і злочинів проти людяності, у тому числі віроломного вбивства військовослужбовцями ЗС РФ українських воїнів у серпні 2014 року біля м.Іловайська”.
Військові прокурори констатують, що на наступних зустрічах з представниками Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду нікому буде надати відповіді і пояснення щодо підготовлених раніше матеріалів.
Блокування розслідування справ і блокування передачі матеріалів до Міжнародного кримінального суду унеможливить підготовку консолідованої претензії України до РФ щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України.
Нагадаємо, серед тих, хто виступив проти ліквідації військової прокуратури в Україні: полк “Азов”, громадські діячі, науковці та родичі загиблих у катастрофі Іл-76.
Військові прокурори розслідували справи зокрема проти міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, його заступників Д.Булгакова та М.Панкова, начальника НГШ ЗС РФ В. Герасимова, командувача Чорноморським флотом РФ О.Вітка.
Серед розкритих злочинів - терористичні акти, внаслідок яких загинув співробітник Служби безпеки України в Донецькій області О.Хараберюш та командир однієї з військових частин Головного управління розвідки МО України полковник М.Шаповал. Також розкрито замах на терористичний акт 4 квітня 2019 року у місті Києві, у результаті якого вибухнув автомобіль майора ГУР МОУ К.Буданова.