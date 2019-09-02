Ліквідація військової прокуратури одномоментно блокує справи проти Росії - Матіос

КИЇВ. 2 вересня. УНН. З наступного після втрати повноважень військовими прокурорами дня буде паралізовано розслідування кримінальних проваджень та унеможливлено підтримання державного обвинувачення у 9 тисячах кримінальних проваджень, серед яких – за фактом збройної агресії Росії проти України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, відкликаний сьогодні з посади за ініціативою нового міністра оборони і нового Генпрокурора, передає УНН.