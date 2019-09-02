Ліквідація військової прокуратури одномоментно блокує справи проти Росії - Матіос

ukru
04:30 • 33402 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 112799 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 150088 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 139360 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 208075 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 155220 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 184441 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 172093 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130642 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173564 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
62 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 62161 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 47961 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 58159 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 41053 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 32037 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 137577 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 208076 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 184442 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 172094 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 140412 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 112802 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 102225 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 73501 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125682 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 116339 перегляди
Актуальне
Ліквідація військової прокуратури одномоментно блокує справи проти Росії - Матіос

Ліквідація військової прокуратури одномоментно блокує справи проти Росії - Матіос

Київ • УНН

 • 10991 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. З наступного після втрати повноважень військовими прокурорами дня буде паралізовано розслідування кримінальних проваджень та унеможливлено підтримання державного обвинувачення у 9 тисячах кримінальних проваджень, серед яких – за фактом збройної агресії Росії проти України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, відкликаний сьогодні з посади за ініціативою нового міністра оборони і нового Генпрокурора, передає УНН.

За словами Матіоса, колектив військової прокуратури опрацював новий законопроект №1032 щодо реформування органів прокуратури, зокрема ліквідації військової прокуратури, і прийшов до висновку, що документ не визначає, хто буде виконувати повноваження військових прокурорів у кримінальних провадженнях після їх усунення.

Більш того, норми виписані так, що військові прокурори не зможуть передати свої справи за підслідністю через те, що будуть одномоментно позбавлені своїх повноважень.

Вищезазначене призведе до фактичного припинення розслідування російської агресії та воєнних злочинів, а також співробітництва з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду.

Серед наслідків законодавчої ініціативи: “фактичне припинення розслідування та збору доказів ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України; згортання розслідування убивств, катувань, знущань, іншого жорстокого поводження військовослужбовцями ЗС РФ і терористами Л/ДНР з полоненими українськими воїнами та цивільним населенням, збору доказів вчинення цих та інших воєнних злочинів і злочинів проти людяності, у тому числі віроломного вбивства військовослужбовцями ЗС РФ українських воїнів у серпні 2014 року біля м.Іловайська”.

Військові прокурори констатують, що на наступних зустрічах з представниками Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду нікому буде надати відповіді і пояснення щодо підготовлених раніше матеріалів.

Блокування розслідування справ і блокування передачі матеріалів до Міжнародного кримінального суду унеможливить підготовку консолідованої претензії України до РФ щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України.

Нагадаємо, серед тих, хто виступив проти ліквідації військової прокуратури в Україні: полк “Азов”, громадські діячі, науковці та родичі загиблих у катастрофі Іл-76.

Військові прокурори розслідували справи зокрема проти міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, його заступників Д.Булгакова та М.Панкова, начальника НГШ ЗС РФ В. Герасимова, командувача Чорноморським флотом РФ О.Вітка.

Серед розкритих злочинів - терористичні акти, внаслідок яких загинув співробітник Служби безпеки України в Донецькій області О.Хараберюш та командир однієї з військових частин Головного управління розвідки МО України полковник М.Шаповал. Також розкрито замах на терористичний акт 4 квітня 2019 року у місті Києві, у результаті якого вибухнув автомобіль майора ГУР МОУ К.Буданова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,331.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,987.56