У справах про російську агресію засуджено 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У справах про російську агресію до відповідальності притягнуто 63 особи, з яких 11 засуджено. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт Головної військової прокуратури України про підсумки п’ятирічної діяльності.
“До відповідальності притягнуто 63 особи (МОУ РФ С. Шойгу, його заступники Д. Булгаков та М. Панков, начальник НГШ ЗС РФ В. Герасимов, командувач Чорноморським флотом РФ О. Вітко та інші військові посадовці РФ). З них засуджено 11 осіб”, — йдеться у звіті.
Також у прокуратурі нагадали, що розкрито низку терористичних актів, зокрема внаслідок яких загинув співробітник Служби безпеки України в Донецькій області О.Хараберюша та командир однієї з військових частин Головного управління розвідки МО України полковник М.Шаповал. Також розкрито замах на терористичний акт 4 квітня 2019 року у місті Києві, у результаті якого вибухнув автомобіль майора ГУР МОУ К.Буданова.