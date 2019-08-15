Катастрофа Іл-76: родичі загиблих нагадали про заслугу військових прокурорів у засудженні генерала Назарова

Вона уточнила, що завдяки зусиллям військової прокуратури генерал-майор Віктор Назаров постав перед судом і був засуджений на 7 років за авіакатастрофу над Луганськом, у якій загинули 40 українських військовослужбовців і 9 членів екіпажу.

"Ми знаємо, що був вплив попередньої влади. Зокрема, головнокомандувача з приводу захисту Назарова. Та попри це військова прокуратура довела справу до суду. Процес не завершено, але результатом роботи військової прокуратури ми задоволені.

Я не впевнена, що ми мали б результат, якби розслідування справи про збитий Іл-76 вела цивільна прокуратура. Діям військових повинні надавати оцінку військові фахівці. Саме тому ліквідувати військову прокуратуру в країні, на території якої йде війна, йдуть бойові дії, не можна", - підкреслила вона.

Система військової юстиції діє у США, Ізраїлі, Італії та інших країнах, продовжила Гайдук.

"Перш ніж щось прибирати - потрібно вивчити досвід інших країн. Вивчити результативність роботи військової прокуратури в Україні. А вона є. Тому я вважаю, що такі необдумані кроки робити не можна", - підкреслила Гайдук.

Подібної думки і батько загиблого 24-річного десантника Павла Ніконова Сергій. У коментарі УНН він повідомив, що Назарова засудили виключно завдяки військовим прокурорам.

"Ну, приберете ви військову прокуратуру, а що натомість? Хто буде розслідувати злочинні дії військових, таких, як Назаров? Адже якби не військові прокурори - Назарова б не засудили. Цією справою "від" і "до" займалися військові прокурори, і вони свою роботу виконали на всі 100%", - підкреслив він.

Нагадаємо, п'ять років тому, 14 червня 2014 року, над Луганськом прихильники "ЛНР" збили літак-транспортник Іл-76. На борту перебували 40 десантників і 9 членів екіпажу. Усі загинули.

За висновком військово-тактичної криміналістичної експертизи, забезпечити безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ був зобов'язаний начальник штабу АТО генерал-майор Віктор Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

У березні 2017 року суд засудив Назарова до 7 років ув'язнення.

З вироком Назаров не згоден і подав апеляцію. І продовжував службу в ЗСУ. 5 серпня поточного року він подав рапорт про звільнення з ЗСУ за власним бажанням.