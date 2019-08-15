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Катастрофа Ил-76: родственники погибших напомнили о заслуге военных прокуроров в осуждении генерала Назарова

Катастрофа Ил-76: родственники погибших напомнили о заслуге военных прокуроров в осуждении генерала Назарова

Киев  •  УНН

 • 19486 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Решение о ликвидации военной прокуратуры в воюющей стране - необдуманное. Гражданские прокуроры не смогут дать правовую оценку преступным действиям военных. Об этом в комментарии УНН заявила общественный деятель, сестра погибшего в авиакатастрофе Ил-76 бойца Иляна Гайдук, комментируя инициативу заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапки.

Она уточнила, что благодаря усилиям военной прокуратуры генерал-майор Виктор Назаров предстал перед судом и был осужден на 7 лет за авиакатастрофу над Луганском, в которой погибло 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа.

"Мы знаем, что было влияние предыдущей власти. В частности, главнокомандующего по поводу защиты Назарова. Но вопреки этому военная прокуратура довела дело до суда. Процесс не окончен, но результатом роботы военной прокуратуры мы довольны.

Я не уверенна, что мы имели бы результат, если бы расследование дела о сбитом Ил-76 вела гражданская прокуратура. Действиям военных должны предоставлять оценку военные специалисты. Именно поэтому ликвидировать военную прокуратуру в стране, на территории которой идет война, идут боевые действия, нельзя", - подчеркнула она.

Система военной юстиции действует в США, Израиле, Италии и других странах, продолжила Гайдук.

"Прежде чем что-то убирать - нужно изучить опыт других стран. Изучить результативность работы военной прокуратуры в Украине. А она есть. Поэтому я считаю, что такие необдуманные шаги делать нельзя", - подчеркнула Гайдук.

Подобного мнения и отец погибшего 24-летнего десантника Павла Никонова Сергей. В комментарии УНН он сообщил, что Назарова осудили исключительно благодаря военным прокурорам.

"Ну, уберете вы военную прокуратуру, а что взамен? Кто будет расследовать преступные действия военных, таких, как Назаров? Ведь если бы не военные прокуроры - Назарова бы не осудили. Этим делом "от" и "до" занимались военные прокуроры, и они свою работу выполнили на все 100%", - подчеркнул он.

Напомним, пять лет назад, 14 июня 2014 года, над Луганском сторонники "ЛНР" сбили самолет-транспортник Ил-76. На борту находилось 40 десантников и 9 членов экипажа. Все погибли.

По заключению военно-тактической криминалистической экспертизы, обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск был обязан начальник штаба АТО генерал-майор Виктор Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

В марте 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения.

С приговором Назаров не согласен и подал апелляцию. И продолжал службу в ВСУ. 5 августа текущего года он подал рапорт об увольнении из ВСУ по собственному желанию.

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