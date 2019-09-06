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В Раде провели экспертизу законопроекта и выступили против ликвидации военной прокуратуры

В Раде провели экспертизу законопроекта и выступили против ликвидации военной прокуратуры

Киев  •  УНН

 • 21292 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Главное научно-экспертное управление Верховной Рады провело экспертизу президентского законопроекта о реформе прокуратуры (№1032). По итогам анализа там заявили о необоснованности и нецелесообразности ликвидации военной прокуратуры, сообщает УНН.

"Нельзя согласиться с предложением законопроекта о ликвидации системы военных прокуратур (изменения в статьи 7, 8, 15, 27, 39, 41, 51, 81 Закона Украины "О прокуратуре").

Такая позиция Главного управления обусловлена тем, что, хотя военные прокуратуры выполняют общие функции органов прокуратуры, военные прокуратуры осуществляют это в специфической, военной сфере правоотношений, каковой является сфера жизнедеятельности государства, объективно необходимая для обеспечения его динамичного, устойчивого и безопасного развития, в которой занято большое количество специально подготовленных (тех, кто имеет отношение к военной сфере) людей и которая предусматривает в своем функционировании использование государством в потенциальной или реализованной форме военной мощи государства и регулируется средствами военной политики на основе военно-доктринальных установок и определенной нормативно-правовой базы, что имеет особое значение в условиях оккупации части территории Украины и проведения операции объединенных сил на востоке страны", - говорится в заключении специалистов.

В документе отмечается, что ликвидация военной прокуратуры приведет к разрушению системы подготовки военных прокуроров с определенным уровнем знаний военного законодательства и военной специфики, что может привести к снижению качества досудебного следствия по определенным категориям дел и уровня защиты прав и свобод военнослужащих, а также государственных и общественных интересов в сфере обороны государства.

"Возможность в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры (как это предлагается в законопроекте) не решит этого вопроса из-за нехватки кадров с соответствующей подготовкой в области военного права", - предупреждают специалисты.

Они также обращают внимание, что в нарушение Регламента законопроект о реформе прокуратуры не содержит обоснованности ликвидации военной прокуратуры.

"В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 91 Регламента Верховной Рады Украины, каждый законопроект должен содержать обоснование необходимости его принятия, целей, задач и основных его положений. При этом, ни из положений проекта закона, ни из сопроводительных документов к нему непонятна необходимость ликвидации военных прокуратур в Украине", - резюмировали в Главном научно-экспертном управлении ВР.

Справка УНН: Главное научно-экспертное управление проводит экспертизу всех законопроектов, внесенных в Верховную Раду Украины. Все законопроекты, представленные на первое чтение, а также предложения (вето) Президента Украины относительно принятых Верховной Радой Украины законов обязательно проходят экспертизу управления.

Экспертизу осуществляют преимущественно эксперты того отдела, к ведению которого относится внесенный законопроект. Результат экспертизы законопроектов специалисты отражают в заключении, которое управление направляет в профильные комитеты, а перед рассмотрением законопроекта на сессии парламента этот документ раздают всем народным депутатам Украины для учета позиции экспертов при принятии по нему решения.

Напомним, в Раде не уверены в целесообразности ликвидации военной прокуратуры на фоне вооруженной агрессии РФ. По словам народного депутата от партии "Батькивщина" Сергея Власенко, аргументов в пользу такого решения пока нет, ведь непонятно, кто будет заниматься расследованием военных преступлений в случае ликвидации военной прокуратуры.

Ранее УНН сообщал, что ликвидация военной прокуратуры мгновенно блокирует уголовные производства против РФ и процессы в Международном уголовном суде в Гааге.

Как отметил глава МИД Украины Вадим Пристайко, за период более чем пяти лет вооруженной агрессии РФ и ее наемников против Украины погибло 14 тысяч человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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