У Раді заявили про корупційні ризики в законі Зеленського про реформу прокуратури

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Президентський законопроект про реформу органів прокуратури (№1032) надає необмежені повноваження Генпрокурору, чим провокує корупційні ризики. До такого висновку дійшли в Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради після його експертизи, повідомляє УНН.

Зокрема, сумнівною, на погляд фахівців, є пропозиція законопроекту щодо надання права Генеральному прокуророві особисто визначати порядок утворення, перелік, територіальну юрисдикцію, порядок реорганізації та ліквідації обласних та окружних прокуратур, визначення їхньої компетенції, структури і штатів (статті 10, 12 та ін. Закону України "Про прокуратуру" у редакції проекту).

"Гранична кількість працівників інших державних органів визначається законом, указом президента або урядовою постановою (розпорядженням), а чисельність усіх військових формувань та МВС – виключно законом. І це при тому, що Генеральний прокурор має право видавати накази, які в силу вимог пропонованої редакції частини другої статті 9 Закону України "Про прокуратуру" не підлягатимуть державній реєстрації.

Такі необмежені власні повноваження створюють, окрім іншого, суттєві корупційні ризики у країні, де це поки що залишається нагальною проблемою", - йдеться у документі.

На відміну від фахівців Головного наукового-експертного управління, Комітет ВР з питань антикорупційної політики, очолюваний народним депутатом від "Слуги народу" Анастасією Красносільською, корупційних ризиків у президентському законопроекті не побачив і рекомендував прийняти його за основу.

Утрималися від голосування за таке рішення чотири члени Комітету і одна Вікторія Сюмар була проти.

Довідка УНН: Головне науково-експертне управління проводить експертизу всіх законопроектів, внесених до Верховної Ради України. Усі законопроекти, що подані на перше читання, а також пропозиції (вето) Президента України щодо ухвалених Верховною Радою України законів обов'язково проходять експертизу управління.

Експертизу здійснюють переважно експерти того відділу, до відання якого належить внесений законопроект. Результат експертизи законопроектів фахівці відображають у висновку, який управління направляє до профільних комітетів, а перед розглядом законопроекту на сесії парламенту цей документ роздають усім народним депутатам України для врахування позиції експертів при прийнятті щодо нього рішення.

Нагадаємо, Головне науково-експертне управління ВР проти перейменування ГПУ в Офіс Генпрокурора, бо юридично останній не може себе ототожнювати з системою прокуратури.

Також в Головному науково-експертному управлінні ВР назвали пропозицію ліквідувати військову прокуратуру необґрунтованою та недоцільною, зауваживши на порушенні Регламенту через відсутність відповідних аргументів у законопроекті.

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