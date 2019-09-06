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В Раде заявили о коррупционных рисках в законе Зеленского о реформе прокуратуры

В Раде заявили о коррупционных рисках в законе Зеленского о реформе прокуратуры

Киев  •  УНН

 • 12944 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президентский законопроект о реформе органов прокуратуры (№1032) предоставляет неограниченные полномочия Генпрокурору, чем провоцирует коррупционные риски. К такому выводу пришли в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады после его экспертизы, сообщает УНН.

В частности, сомнительным, по мнению специалистов, является предложение законопроекта о предоставлении права Генеральному прокурору лично определять порядок образования, перечень, территориальную юрисдикцию, порядок реорганизации и ликвидации областных и окружных прокуратур, определение их компетенции, структуры и штатов (статьи 10, 12 и др. закона Украины "О прокуратуре" в редакции проекта).

"Предельное количество работников других государственных органов определяется законом, указом президента или правительственным постановлением (распоряжением), а численность всех военных формирований и МВД - исключительно законом. И это при том, что Генеральный прокурор вправе издавать приказы, которые в силу требований предлагаемой редакции части второй статьи 9 Закона Украины "О прокуратуре" не подлежат государственной регистрации.

Такие неограниченные собственные полномочия создают, помимо прочего, существенные коррупционные риски в стране, где это пока остается насущной проблемой", - говорится в документе.

В отличие от специалистов Главного научно-экспертного управления, Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики, возглавляемый народным депутатом от "Слуги народа" Анастасией Красносельской, коррупционных рисков в президентском законопроекте не увидел и рекомендовал принять его за основу.

Воздержались от голосования за такое решение четыре члена Комитета и одна Виктория Сюмар была против.

Справка УНН: Главное научно-экспертное управление проводит экспертизу всех законопроектов, внесенных в Верховную Раду Украины. Все законопроекты, представленные на первое чтение, а также предложения (вето) Президента Украины относительно принятых Верховной Радой Украины законов обязательно проходят экспертизу управления.

Экспертизу осуществляют преимущественно эксперты того отдела, к ведению которого относится внесенный законопроект. Результат экспертизы законопроектов специалисты отражают в заключении, которое управление направляет в профильные комитеты, а перед рассмотрением законопроекта на сессии парламента этот документ раздают всем народным депутатам Украины для учета позиции экспертов при принятии по нему решения.

Напомним, Главное научно-экспертное управление ВР против переименования ГПУ в Офис генпрокурора, потому что юридически последний не может себя отождествлять с системой прокуратуры.

Также в Главном научно-экспертном управлении ВР назвали предложение ликвидировать военную прокуратуру необоснованным и нецелесообразным, акцентировав внимание на нарушении Регламента из-за отсутствия соответствующих аргументов в законопроекте.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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