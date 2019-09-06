У Раді занепокоєні скороченням прокурорів на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Скорочення чисельності прокурорів на третину зашкодить реалізації завдань кримінального провадження, зокрема, забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. До такого висновку дійшли в Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради після експертизи президентського законопроекту про реформування прокуратури (№1032), передає УНН.
“Викликає занепокоєння пропозиція законопроекту щодо зменшення граничної кількості працівників прокуратури з 15 до 10 тисяч осіб (частина перша статті 14 Закону України "Про прокуратуру" у редакції проекту). За даними узагальнених статистичних та аналітичних даних про діяльність органів прокуратури у 2018 році, в Україні упродовж 2018 року слідчими органів Національної поліції розслідувалося 2 056 844 кримінальних проваджень, що за встановленим статтею 37 КПК України правилом вимагає призначення процесуального керівника по кожному з них”, - йдеться у документі.
Наразі, виходячи з кількості зареєстрованих проваджень, навантаження на одного лише прокурора досягає:
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- у місцевих прокуратурах міста Києва – до 600 проваджень на рік;
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- у Броварській місцевій прокуратурі – понад 450 проваджень на рік;
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- у місцевих прокуратурах містах Львова – понад 350 проваджень на рік.
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“Про значне навантаження на слідчих поліції та процесуальних керівників свідчить також залишок кримінальних проваджень станом на 1 січня 2019 року – понад один мільйон, із них у більше ніж 5,5 тисячі проваджень особам повідомлено про підозру.
Зменшення кількості прокурорів до 10 000 осіб неминуче призведе до збільшення і до того невиправданого навантаження на них”, - резюмували в Головному науково-експертному управлінні ВР.
Довідка УНН: Головне науково-експертне управління проводить експертизу всіх законопроектів, внесених до Верховної Ради України. Усі законопроекти, що подані на перше читання, а також пропозиції (вето) Президента України щодо ухвалених Верховною Радою України законів обов'язково проходять експертизу управління.
Експертизу здійснюють переважно експерти того відділу, до відання якого належить внесений законопроект. Результат експертизи законопроектів фахівці відображають у висновку, який управління направляє до профільних комітетів, а перед розглядом законопроекту на сесії парламенту цей документ роздають усім народним депутатам України для врахування позиції експертів при прийнятті щодо нього рішення.
Нагадаємо, Головне науково-експертне управління ВР проти перейменування ГПУ в Офіс Генпрокурора, бо юридично останній не може себе ототожнювати з системою прокуратури.
Також в Головному науковому-експертному управлінні ВР назвали пропозицію ліквідувати військову прокуратуру необґрунтованою та недоцільною, зауваживши порушення Регламенту через відсутність відповідних аргументів в законопроекті.
Окрім того, Головне науково-експертне управління ВР попередило про наявність суттєвих корупційних ризиків в законопроекті Зеленського про реформу прокуратури.