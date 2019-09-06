В Раде обеспокоены сокращением прокуроров на треть

"Вызывает беспокойство предложение законопроекта об уменьшении предельного количества работников прокуратуры с 15 до 10 тысяч человек (часть первая статьи 14 Закона Украины "О прокуратуре" в редакции проекта). По данным обобщенных статистических и аналитических данных о деятельности органов прокуратуры в 2018 году, в Украине в течение 2018 года следователями органов Национальной полиции расследовалось 2 056 844 уголовных производств, что по установленному статьей 37 УПК Украины правилу требует назначения процессуального руководителя по каждому из них", - говорится в документе.

Сейчас, исходя из количества зарегистрированных производств, нагрузка на одного лишь прокурора достигает:



в местных прокуратурах города Киева - до 600 производств в год;



в Броварской местной прокуратуре - более 450 производств в год;



в местных прокуратурах городах Львов - более 350 производств в год.



"О значительной нагрузке на следователей полиции и процессуальных руководителей свидетельствует также остаток уголовных производств по состоянию на 1 января 2019 года - более одного миллиона, из них более чем в 5,5 тысячи производств лицам сообщено о подозрении.

Уменьшение количества прокуроров до 10 тысяч человек неизбежно приведет к увеличению и к тому неоправданной нагрузки на них", - резюмировали в Главном научно-экспертном управлении ВР.

Справка УНН: Главное научно-экспертное управление проводит экспертизу всех законопроектов, внесенных в Верховную Раду Украины. Все законопроекты, представленные на первое чтение, а также предложения (вето) Президента Украины относительно принятых Верховной Радой Украины законов обязательно проходят экспертизу управления.

Экспертизу осуществляют преимущественно эксперты того отдела, к ведению которого относится внесенный законопроект. Результат экспертизы законопроектов специалисты отражают в заключении, которое управление направляет в профильные комитеты, а перед рассмотрением законопроекта на сессии парламента этот документ раздают всем народным депутатам Украины для учета позиции экспертов при принятии по нему решения.

Напомним, Главное научно-экспертное управление ВР против переименования ГПУ в Офис Генпрокурора, потому что юридически последний не может себя отождествлять с системой прокуратуры.

Также в Главном научно-экспертном управлении ВР назвали предложение ликвидировать военную прокуратуру необоснованным и нецелесообразным, отметив нарушение Регламента из-за отсутствия соответствующих аргументов в законопроекте.

Кроме того, Главное научно-экспертное управление ВР предупредило о наличии существенных коррупционных рисков в законопроекте Зеленского о реформе прокуратуры.