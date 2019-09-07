Законопроект Зеленского о реформе прокуратуры нарушает конституционные права людей - эксперт Рады

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Киев  •  УНН

 • 13012 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Каждый работник, в частности прокурор должен быть предупрежден об увольнении не позднее, чем за два месяца, а не в день вступления в силу закона, как это сейчас предусмотрено законопроектом о реформе прокуратуры №1032. К такому выводу пришли в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады после экспертизы законодательной инициативы Президента, передает УНН.

"Пункт 9 Заключительных и переходных положений законопроекта, которым определяется, что "со дня вступления в силу настоящего Закона все прокуроры Генеральной прокуратуры Украины, региональных прокуратур, местных прокуратур, военных прокуратур считаются персонально предупрежденными в надлежащем порядке о возможном предстоящем увольнении с должности на основании пункта 9 части первой статьи 51 Закона Украины "О прокуратуре".

По нашему мнению, такие законодательные предписания являются дискриминационными и противоречат требованиям части третьей статьи 22 Конституции Украины о том, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод", - говорится в документе.

Кроме того специалисты предупреждают, что работника прокуратуры нельзя уволить, если он находится на больничном, в командировке или в отпуске.

"Реализация указанных предложений проекта (Президента - ред.) на практике может привести к коррупционным злоупотреблениям со стороны лиц, на которых будет возложена обязанность формирования состава нового правоохранительного органа", - предостерегают в ВР.

В этом же заключении Главного научно-экспертного управления говорится, что:

- Генеральный прокурор не может отождествлять себя с системой прокуратуры, а потому переименовывать Генеральную прокуратуру в Офис генпрокурора - юридически необоснованно.

- Предложение ликвидировать военную прокуратуру, в нарушение Регламента, является необоснованным и нецелесообразным.

- Законопроект Президента о реформе прокуратуры имеет существенные коррупционные риски.

- Сокращение прокуроров на треть затормозит расследования уголовных производств.

Но и это еще не все недостатки президентского законопроекта, указывают в Главном научно-экспертном управлении. Из-за нехватки времени на обработку законопроекта, было выделено лишь главное.

Справка: Главное научно-экспертное управление проводит экспертизу всех законопроектов, внесенных в Верховную Раду Украины. Все законопроекты, представленные на первое чтение, а также предложения (вето) Президента Украины относительно принятых Верховной Радой Украины законов обязательно проходят экспертизу управления.

Экспертизу осуществляют преимущественно эксперты того отдела, к ведению которого относится внесен законопроект. Результат экспертизы законопроектов специалисты отражают в заключении, которое управление направляет в профильные комитеты, а перед рассмотрением законопроекта на сессии парламента этот документ раздают всем народным депутатам Украины для учета позиции экспертов при принятии по нему решения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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