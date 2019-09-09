Сегодня комитет ВР по правоохранительной деятельности рассмотрит законопроект о реформе прокуратуры

Согласно повестке дня заседания комитета, вопрос рассмотрения законопроекта стоит первым. Докладывать по проекту закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" (реестр. № 1032), который был подан Президентом Украины, будет представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук.

Напомним, этим законопроектом, в рамках реформирования органов прокуратуры, предусмотрена ликвидация военной прокуратуры.

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В заключении к законопроекту, который предоставлен Главным научно-экспертным управлением, говорится, что предложение ликвидировать военную прокуратуру, в нарушение Регламента, является необоснованным и нецелесообразным.

"Такая позиция Главного управления обусловлена тем, что, хотя военные прокуратуры выполняют общие функции органов прокуратуры, военные прокуратуры осуществляют это в специфической, военной сфере правоотношений, каковой является сфера жизнедеятельности государства, объективно необходимая для обеспечения его динамичного, устойчивого и безопасного развития, в которой занято большое количество специально подготовленных (тех, кто имеет отношение к военной сфере) людей и которая предусматривает в своем функционировании использование государством в потенциальной или реализованной форме военной мощи государства и регулируется средствами военной политики на основе военно-доктринальных установок и определенной нормативно-правовой базы, что имеет особое значение в условиях оккупации части территории Украины и проведения операции объединенных сил на востоке страны", - говорится в заключении специалистов.

В документе отмечается, что ликвидация военной прокуратуры приведет к разрушению системы подготовки военных прокуроров с определенным уровнем знаний военного законодательства и военной специфики, что может привести к снижению качества досудебного следствия по определенным категориям дел и уровня защиты прав и свобод военнослужащих, а также государственных и общественных интересов в сфере обороны государства.

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Так, и сами народные депутаты не имеют единого мнения о необходимости ликвидации военной прокуратуры. В частности, народный депутат от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в комментарии УНН сообщил, что не видит аргументов в пользу необходимости ликвидировать военную прокуратуру.

"По состоянию на сейчас я не вижу аргументов, почему нужно ликвидировать военную прокуратуру. И кто будет вместо военной прокуратуры расследовать те преступления, военные преступления, происходящие как на территории, неподконтрольной Украине, на территории аннексированного Крыма, на территории, временно захваченной РФ на востоке Украины, так и на территории Украины, так как на территории Украины тоже происходят военные преступления. И кстати, военные преступления, насколько я это понимаю как человек, который имеет опыт практической юриспруденции, - они достаточно специфичны. И расследование военных преступлений - это тоже специфические прокурорские и следственные действия", - отметил Власенко.

Против ликвидации военной прокуратуры выступил также глава депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко.

"Сегодня, к сожалению, продолжается война, и каждый день мы теряем бойцов. И очевидно, что военная прокуратура создавалась для того, чтобы очень внимательно отслеживать деятельность военнослужащих, которых могут обвинять в тех или иных возможных совершениях преступлений. Поэтому я думаю, что несвоевременна сейчас ликвидация военной прокуратуры", - аргументировал он.

Ранее о нецелесообразности ликвидации военной прокуратуры высказывались эксперты по вопросам обороны, юристы и военные.

В частности, обоснованную позицию о необходимости функционирования военной юстиции в Украине предоставили в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого - ведущем юридическом вузе Украины.

Специалисты единодушны в том, что военные преступления должны быть в юрисдикции органов военной юстиции, ведь они имеют свою специфику. Такие органы существуют в большинстве стран-членов НАТО, к стандартам которых стремится Украина.

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Как сообщал УНН, среди раскрытых преступлений - террористические акты, в результате которых погиб сотрудник Службы безопасности Украины в Донецкой области А.Хараберюш и командир одной из воинских частей Главного управления разведки МО Украины полковник М.Шаповал. Также раскрыто покушение на террористический акт 4 апреля 2019 года в городе Киеве, в результате которого взорвался автомобиль майора ГУР МОУ К.Буданова.

Военные прокуроры поддерживают государственное обвинение в 9 тысячах уголовных производств, среди которых - по факту вооруженной агрессии России против Украины. И ликвидация военной прокуратуры сделает невозможным этот процесс.

Ранее УНН сообщал, что ликвидация военной прокуратуры мгновенно блокирует уголовные производства против РФ и процессы в Международном уголовном суде в Гааге.

Как отметил глава МИД Украины Вадим Пристайко, за период более чем пяти лет вооруженной агрессии РФ и ее наемников против Украины погибло 14 тысяч человек.

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