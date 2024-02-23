"На руїнах будинку в Мирнограді сидить Жужа": в МВС показали наслідки російської ракетної атаки
Київ • УНН
Міністерство внутрішніх справ показало собаку Жужу з Мирнограду Донецької області, яка дивом вижила разом зі своїми господарями після нічного ракетного обстрілу, що зруйнував їхній будинок.
Міністерство внутрішніх справ показало собаку Жужу з Мирнограду, Донецької області. Правоохоронці повідомили, що тварина разом з господарями чудом вижала після нічної ракетної атаки по місту, і тепер сидить на звалищі, що залишилось від її домівки. Історію собаки, та її господарів переповіли в УНН.
На руїнах будинку в Мирнограді сидить Жужа. Вона ніяк не може залишити місце, де жила з дитинства. Собаку, вочевидь, контузило. Її господарі дивом вижили, однак росіяни позбавили їх домівки та всього, що люди наживали роками.
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Контекст
Вночі росіяни вдарили трьома ракетами по житловому сектору в Мирнограді.
Два приватних будинки зруйновані через цю атаку вщент. В одному з них загинув 67-річний чоловік, який приходив наглядати за помешканням сусідів, поки його господарі в евакуації.
Господарі собаки Жужи дивом вижили, бо пішли спати під час атаки у підвал гаража.
В іншій домівці жило літнє подружжя — пара врятувалась тільки тому, що пішла спати у підвал гаража.
Загалом у Мирнограді через нічний обстріл пошкодженні 42 приватних і три багатоквартирних будинки, школа та 5 цивільних автівок.
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Нагадаємо
У ніч на 23 лютого армія рф вдарила трьома ракетами по Мирнограду Донецької області, внаслідок чого загинув один чоловік. Крім того, ворог вдарив "шахедами" по селищу Полтавка - пошкодив сільськогосподарське підприємство і 480 тонн зерна.