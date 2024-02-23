"На руїнах будинку в Мирнограді сидить Жужа": в МВС показали наслідки російської ракетної атаки

Міністерство внутрішніх справ показало собаку Жужу з Мирнограду, Донецької області. Правоохоронці повідомили, що тварина разом з господарями чудом вижала після нічної ракетної атаки по місту, і тепер сидить на звалищі, що залишилось від її домівки. Історію собаки, та її господарів переповіли в УНН.

На руїнах будинку в Мирнограді сидить Жужа. Вона ніяк не може залишити місце, де жила з дитинства. Собаку, вочевидь, контузило. Її господарі дивом вижили, однак росіяни позбавили їх домівки та всього, що люди наживали роками.