Бізнес на Донеччині у війну: 337 підприємств зазнали збитків на понад 4 мільярди гривень
Київ • УНН
337 підприємств Донецької області зазнали збитків від обстрілів на суму понад 4 мільярди гривень з початку війни, за даними голови Донецької обласної державної адміністрації.
337 підприємств пошкоджені обстрілами від початку війни. Попередня оцінка завданих збитків сягає 4,4 мільярдів гривень. Лише впродовж цієї доби окупанти знищили ударом по Краматорському району майже 500 тонн посівного зерна. Про ситуацію із бізнесом в регіоні розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
З початку війни в області пошкоджено майно 337 підприємств. Це — рослинницькі, тваринницькі, переробні, хлібопекарські підприємства, елеватори. За попередніми розрахунками, сума завданих збитків вже склала 4,4 мільярди гривень.
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Філашкін зауважив, що у підрахунок втрат вони включили руйнування господарських приміщень, пошкодження або знищення техніки, а також загибель сільськогосподарських тварин та птиці.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну внаслідок бойових дій загинуло понад 1,2 млн. голів птиці, 25,1 тис. свиней, 1200 корів, 600 овець, 3 тис. кролів.
Також ворожими снарядами пошкоджені або знищені 3,5 тисячі машин та обладнання підприємців.
Попри щоденні ризики, аграрії Донеччини готуються до весняної посівної.
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Лише сьогодні ворог завдав ударів "шахедами" по селищу Полтавка, що у Краматорському районі, та пошкодив сільськогосподарське підприємство і 480 тонн зерна.
Окрім зерна в селищі зруйновано тік, склади, майстерню, гараж та пошкоджено сільськогосподарську техніку. Філашкін зазначив, що 480 тонн насіння зернових культур, що було пошкоджене обстрілом, підприємство підготувало для весняної посівної.
Голова ОВА також відзначив, що за час війни це підприємство постраждало від обстрілів вже втретє