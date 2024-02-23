Бізнес на Донеччині у війну: 337 підприємств зазнали збитків на понад 4 мільярди гривень

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10908 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 73982 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156732 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 154826 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127365 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134493 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86158 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93492 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99094 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89812 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.4м/с
63%
Популярнi новини

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

13 квітня, 16:18 • 4830 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3726 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 6884 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 5926 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 6056 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 154827 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224986 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374249 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310417 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418439 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3828 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15310 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32142 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28908 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127365 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Бізнес на Донеччині у війну: 337 підприємств зазнали збитків на понад 4 мільярди гривень

Київ • УНН

 • 26568 перегляди

337 підприємств Донецької області зазнали збитків від обстрілів на суму понад 4 мільярди гривень з початку війни, за даними голови Донецької обласної державної адміністрації.

Бізнес на Донеччині у війну: 337 підприємств зазнали збитків на понад 4 мільярди гривень

337 підприємств пошкоджені обстрілами від початку війни. Попередня оцінка завданих збитків сягає 4,4 мільярдів гривень. Лише впродовж цієї доби окупанти знищили ударом по Краматорському району майже 500 тонн посівного зерна. Про ситуацію із бізнесом в регіоні розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

З початку війни в області пошкоджено майно 337 підприємств. Це — рослинницькі, тваринницькі, переробні, хлібопекарські підприємства, елеватори. За попередніми розрахунками, сума завданих збитків вже склала 4,4 мільярди гривень.

– повідомив Філашкін.

Деталі

Філашкін зауважив, що у підрахунок втрат вони включили руйнування господарських приміщень, пошкодження або знищення техніки, а також загибель сільськогосподарських тварин та птиці.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну внаслідок бойових дій загинуло понад 1,2 млн. голів птиці, 25,1 тис. свиней, 1200 корів, 600 овець, 3 тис. кролів.

Також ворожими снарядами пошкоджені або знищені 3,5 тисячі машин та обладнання підприємців.

Попри щоденні ризики, аграрії Донеччини готуються до весняної посівної.

Додатково

Лише сьогодні ворог завдав ударів "шахедами" по селищу Полтавка, що у Краматорському районі, та пошкодив сільськогосподарське підприємство і  480 тонн зерна. 

Окрім зерна в селищі зруйновано тік, склади, майстерню, гараж та пошкоджено сільськогосподарську техніку. Філашкін зазначив, що 480 тонн насіння зернових культур, що було пошкоджене обстрілом, підприємство підготувало для весняної посівної.

Голова ОВА також відзначив, що за час війни це підприємство постраждало від обстрілів вже втретє

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаЕкономікаКримінал та НПМультимедіа
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91