Бизнес в Донецкой области в войну: 337 предприятий понесли убытки на более чем 4 миллиарда гривен

337 предприятий повреждены обстрелами с начала войны. Предварительная оценка нанесенного ущерба достигает 4,4 миллиардов гривен. Только в течение этих суток оккупанты уничтожили ударом по Краматорскому району почти 500 тонн посевного зерна. О ситуации с бизнесом в регионе рассказал председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

С начала войны в области повреждено имущество 337 предприятий. Это - растениеводческие, животноводческие, перерабатывающие, хлебопекарные предприятия, элеваторы. По предварительным расчетам, сумма нанесенного ущерба уже составила 4,4 миллиарда гривен. - сообщил Филашкин.

Детали

Филашкин отметил, что в подсчет потерь они включили разрушение хозяйственных помещений, повреждение или уничтожение техники, а также гибель сельскохозяйственных животных и птицы.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в результате боевых действий погибло более 1,2 млн. голов птицы, 25,1 тыс. свиней, 1200 коров, 600 овец, 3 тыс. кроликов.

Также вражескими снарядами повреждены или уничтожены 3,5 тысячи машин и оборудования предпринимателей.

Несмотря на ежедневные риски, аграрии Донетчины готовятся к весенней посевной.

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Только сегодня враг нанес удары "шахедами" по поселку Полтавка, что в Краматорском районе, и повредил сельскохозяйственное предприятие и 480 тонн зерна.

Кроме зерна в поселке разрушены ток, склады, мастерская, гараж и повреждена сельскохозяйственная техника. Филашкин отметил, что 480 тонн семян зерновых культур, которые были повреждены обстрелом, предприятие подготовило для весенней посевной.

Председатель ОВА также отметил, что за время войны это предприятие пострадало от обстрелов уже в третий раз