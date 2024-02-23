"Жужа сидит на развалинах дома в Мирнограде": в МВД показали последствия россиского ракетного удара
Киев • УНН
Министерство внутренних дел показало собаку Жужу из Мирнограда Донецкой области, которая чудом выжила вместе со своими хозяевами после ночного ракетного обстрела, разрушившего их дом.
Министерство внутренних дел показало собаку Жужу из Мирнограда, Донецкой области. Правоохранители сообщили, что животное вместе с хозяевами чудом выжило после ночной ракетной атаки по городу, и теперь сидит на свалке, оставшейся от ее дома. Историю собаки, и ее хозяев пересказали в УНН.
На руинах дома в Мирнограде сидит Жужа. Она никак не может покинуть место, где жила с детства. Собаку, очевидно, контузило. Ее хозяева чудом выжили, однако россияне лишили их дома и всего, что люди наживали годами.
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Контекст
Ночью россияне ударили тремя ракетами по жилому сектору в Мирнограде.
Два частных дома разрушены из-за этой атаки до основания. В одном из них погиб 67-летний мужчина, который приходил присматривать за жилищем соседей, пока его хозяева в эвакуации.
Хозяева собаки Жужи чудом выжили, потому что пошли спать во время атаки в подвал гаража.
В другом доме жили пожилые супруги - пара спаслась только потому, что пошла спать в подвал гаража.
Всего в Мирнограде из-за ночного обстрела повреждены 42 частных и три многоквартирных дома, школа и 5 гражданских автомобилей.
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Напомним,
В ночь на 23 февраля армия рф ударила тремя ракетами по Мирнограду Донецкой области, в результате чего погиб один человек. Кроме того, враг ударил "шахедами" по поселку Полтавка - повредил сельскохозяйственное предприятие и 480 тонн зерна.
"Жужа сидит на развалинах дома в Мирнограде": в МВД показали последствия россиского ракетного удара
Министерство внутренних дел показало собаку Жужу из Мирнограда Донецкой области, которая чудом выжила вместе со своими хозяевами после ночного ракетного обстрела, разрушившего их дом.
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