"Жужа сидит на развалинах дома в Мирнограде": в МВД показали последствия россиского ракетного удара

Министерство внутренних дел показало собаку Жужу из Мирнограда, Донецкой области. Правоохранители сообщили, что животное вместе с хозяевами чудом выжило после ночной ракетной атаки по городу, и теперь сидит на свалке, оставшейся от ее дома. Историю собаки, и ее хозяев пересказали в УНН.

На руинах дома в Мирнограде сидит Жужа. Она никак не может покинуть место, где жила с детства. Собаку, очевидно, контузило. Ее хозяева чудом выжили, однако россияне лишили их дома и всего, что люди наживали годами. - рассказали в МВД.

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Контекст

Ночью россияне ударили тремя ракетами по жилому сектору в Мирнограде.

Два частных дома разрушены из-за этой атаки до основания. В одном из них погиб 67-летний мужчина, который приходил присматривать за жилищем соседей, пока его хозяева в эвакуации.

Хозяева собаки Жужи чудом выжили, потому что пошли спать во время атаки в подвал гаража.

В другом доме жили пожилые супруги - пара спаслась только потому, что пошла спать в подвал гаража. - рассказали в МВД.

Всего в Мирнограде из-за ночного обстрела повреждены 42 частных и три многоквартирных дома, школа и 5 гражданских автомобилей.

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Напомним,

В ночь на 23 февраля армия рф ударила тремя ракетами по Мирнограду Донецкой области, в результате чего погиб один человек. Кроме того, враг ударил "шахедами" по поселку Полтавка - повредил сельскохозяйственное предприятие и 480 тонн зерна.