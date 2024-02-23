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"Жужа сидит на развалинах дома в Мирнограде": в МВД показали последствия россиского ракетного удара

"Жужа сидит на развалинах дома в Мирнограде": в МВД показали последствия россиского ракетного удара

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 18:13  •  5884 просмотра

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Министерство внутренних дел показало собаку Жужу из Мирнограда Донецкой области, которая чудом выжила вместе со своими хозяевами после ночного ракетного обстрела, разрушившего их дом.

Министерство внутренних дел показало собаку Жужу из Мирнограда, Донецкой области. Правоохранители сообщили, что животное вместе с хозяевами чудом выжило после ночной ракетной атаки по городу, и теперь сидит на свалке, оставшейся от ее дома. Историю собаки, и ее хозяев пересказали в УНН.

На руинах дома в Мирнограде сидит Жужа. Она никак не может покинуть место, где жила с детства. Собаку, очевидно, контузило. Ее хозяева чудом выжили, однако россияне лишили их дома и всего, что люди наживали годами.

- рассказали в МВД.

"Болит всем. Даже усачам": в Краматорске между руин уничтоженного россиянами дома блуждает кот20 февраля 2024, 21:44 • 106689 просмотров

Контекст

Ночью россияне ударили тремя ракетами по жилому сектору в Мирнограде.

Два частных дома разрушены из-за этой атаки до основания. В одном из них погиб 67-летний мужчина, который приходил присматривать за жилищем соседей, пока его хозяева в эвакуации.

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Хозяева собаки Жужи чудом выжили, потому что пошли спать во время атаки в подвал гаража.

В другом доме жили пожилые супруги - пара спаслась только потому, что пошла спать в подвал гаража. 

- рассказали в МВД.

Всего в Мирнограде из-за ночного обстрела повреждены 42 частных и три многоквартирных дома, школа и 5 гражданских автомобилей.

Бизнес в Донецкой области в войну: 337 предприятий понесли убытки на более чем 4 миллиарда гривен23 февраля 2024, 15:44 • 14343 просмотра

Напомним,

В ночь на 23 февраля армия рф  ударила тремя ракетами по Мирнограду Донецкой области, в результате чего погиб один человек. Кроме того, враг ударил "шахедами" по поселку Полтавка - повредил сельскохозяйственное предприятие и  480 тонн зерна. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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mirnogradМирноград
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
donetskДонецк
"На руїнах будинку в Мирнограді сидить Жужа": в МВС показали наслідки російської ракетної атаки
"Zhuzha is sitting on the ruins of a house in Mirnograd": the Ministry of Internal Affairs showed the consequences of the Russian missile attack
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"Жужа сидит на развалинах дома в Мирнограде": в МВД показали последствия россиского ракетного удара

Министерство внутренних дел показало собаку Жужу из Мирнограда Донецкой области, которая чудом выжила вместе со своими хозяевами после ночного ракетного обстрела, разрушившего их дом.

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