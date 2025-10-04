Снігопад накрив Західні Балкани та Велику Британію: тисячі людей залишились без світла, дороги заблоковані

Несподіваний сніг та штормовий вітер спричинили масштабні порушення електропостачання на Західних Балканах і в Британії. У Сербії та Боснії тисячі людей залишилися без світла та води. Шторм Емі наближається до Великої Британії, оголошено попередження про сильний вітер та дощ, пише УНН із посиланням на Independent.

Деталі

Як вказано, цього тижня сильний мокрий сніг накрив горбисті та гірські райони Сербії та Боснії, поваливши лінії електропередач і дерева. У низинних районах тривалі дощі викликали занепокоєння щодо можливих повеней та зсувів. На великих висотах сніговий покрив вже перевищив півметра, і, за словами метеоролога Слободана Совіля з державної гідрометеорологічної служби, у жовтні його рівень може встановити нові рекорди.

У нас є низка районів без електроенергії через зламані дерева та гілки, що впали на лінії електропередач - сказав Александар Мітрович, голова муніципалітету Іваниця в центральній Сербії.

Південно-західні муніципалітети Медведя та Црна Трава залишилися без питної води та телефонного зв’язку, повідомили місцеві чиновники. У кількох сербських муніципалітетах запровадили надзвичайні заходи для ліквідації наслідків снігопаду.

У Боснії в п’ятницю через сніг закрили низку доріг. Влада закликала водіїв бути особливо обережними та нагадала про обов’язкову зміну на зимові шини з 1 листопада.

Гірськолижний курорт Яхорина поблизу Сараєво опинився під сніговим покривом після снігопаду, який розпочався в четвер і застав відвідувачів зненацька.

"Ми приїхали сюди у шльопанцях, а тепер нам потрібні чоботи та куртки", – сказала Сандра Майсторович, туристка в центрі.

Експерти зазначають, що екстремальні погодні явища, зокрема аномальна спека або холод, можуть бути наслідком зміни клімату. У вересні на Західних Балканах температура підіймалася до 30 °C, а влітку спекотні дні сягали понад 40 °C. Тим часом у Великій Британії оголосили попередження про сильний вітер через наближення шторму Емі.

Попередження жовтого рівня про погоду оголошено для більшої частини Шотландії та Північної Ірландії, оскільки шторм Емі принесе сильний вітер і дощ і в інші райони Великої Британії протягом вихідних. Пізніше Волога й вітряна погода пошириться на південь.

Перший сезонний шторм, що насувається з Атлантики, змусив закрити школи в Північній Ірландії раніше часу та скасувати поромні перевезення із заходу Шотландії.

