Негода у Карпатах: на горі Піп Іван Чорногірський продовжує падати сніг, температура -5°С

У середу, 1 жовтня, у Карпатах продовжив випадати сніг - на горі Піп Іван Чорногорський хмарно і низька температура повітря. Про це повідомляє УНН з посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття.

Деталі

Станом на 9.00 01.10.2025 на горі Піп Іван хмарно, сніг, вітер північний 8м/с, температура повітря -5°С - йдеться у повідомленні.

Довідка

Гора Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин української частини Карпат з висотою 2028.5 метрів. Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Серед туристів вона є одним з найпопулярніших місць відпочинку, але через різку зміну погоди вважається однією з найнебезпечніших.

Нагадаємо

У вівторок, 30 вересня, 30 вересня на горі Піп Іван Чорногірський випав сильний сніг, температура повітря становила -3°C. У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили туристів про небезпеку через різке погіршення погодних умов і надали відповідні рекомендації.