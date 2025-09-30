У Карпати прийшла справвжня зима: сніг, мороз та небезпека для туристів

В Українські Карпати прийшла справжня зима - 30 вересня на горі Піп Іван Чорногірський випав сильний сніг, вітер північний 4 м/с, температура повітря -3°C. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Деталі

Як зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, гори стрімко перейшли у зимовий режим: падає сніг, а температура нижче нуля. Така погода робить умови особливо небезпечними для туристів, попереджають рятувальники.

У ДСНС застерегли туристів: дані погодні умови значно ускладнюють пересування у гірській місцевості та можуть бути небезпечними для здоров’я і життя.

Різке зниження температури, опади, вітер та погана видимість - все це підвищує ризик заблукати, травмуватися або переохолодитися - кажуть рятувальники.

Перед походом в гори під час такої погоди рекомендуються:

перевіряти прогноз погоди;

уникати походів у поодинці та складними маршрутами;

мати з собою теплий одяг, запас їжі, води та заряджений телефон;

попередити рідних про свій маршрут;

завантажити мобільний додаток "Порятунок у горах" з Google Play.

Як зазначили рятувальники, гори прекрасні, але й небезпечні.

Нагадаємо

Вранці у понеділок, 29 вересня у високогір’ї українських Карпатах встановилась снігова погода, температура повітря становить -3°С. На горі Піп Іван хмарно, вітер східний 4 м/с.