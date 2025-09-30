В Карпаты пришла настоящая зима: снег, мороз и опасность для туристов
Киев • УНН
30 сентября на горе Поп Иван Черногорский выпал сильный снег, температура воздуха составляла -3°C. Спасатели предупреждают об опасности для туристов из-за резкого ухудшения погодных условий.
В Украинские Карпаты пришла настоящая зима - 30 сентября на горе Поп Иван Черногорский выпал сильный снег, ветер северный 4 м/с, температура воздуха -3°C. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Детали
Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, горы стремительно перешли в зимний режим: падает снег, а температура ниже нуля. Такая погода делает условия особенно опасными для туристов, предупреждают спасатели.
В ГСЧС предостерегли туристов: данные погодные условия значительно усложняют передвижение в горной местности и могут быть опасными для здоровья и жизни.
Резкое снижение температуры, осадки, ветер и плохая видимость - все это повышает риск заблудиться, травмироваться или переохладиться
Перед походом в горы во время такой погоды рекомендуются:
- проверять прогноз погоды;
- избегать походов в одиночку и сложными маршрутами;
- иметь с собой теплую одежду, запас еды, воды и
заряженный телефон;
- предупредить родных о своем маршруте;
- скачать мобильное приложение "Спасение в горах" из Google Play.
Как отметили спасатели, горы прекрасны, но и опасны.
Напомним
Утром в понедельник, 29 сентября в высокогорье украинских Карпатах установилась снежная погода, температура воздуха составляет -3°С. На горе Поп Иван облачно, ветер восточный 4 м/с.