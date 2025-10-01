Непогода в Карпатах: на горе Поп Иван Черногорский продолжает падать снег, температура -5°С
Киев • УНН
На горе Поп Иван Черногорский 1 октября продолжил выпадать снег, температура воздуха опустилась до -5°С. Это уже второй день снегопада в Карпатах, что создает опасные условия для туристов.
В среду, 1 октября, в Карпатах продолжил выпадать снег - на горе Поп Иван Черногорский облачно и низкая температура воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья.
Детали
По состоянию на 9.00 01.10.2025 на горе Поп Иван облачно, снег, ветер северный 8м/с, температура воздуха -5°С
Справка
Гора Поп Иван Черногорский является одной из самых высоких вершин украинской части Карпат с высотой 2028.5 метров. Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Среди туристов она является одним из самых популярных мест отдыха, но из-за резкой смены погоды считается одной из самых опасных.
Напомним
Во вторник, 30 сентября, 30 сентября на горе Поп Иван Черногорский выпал сильный снег, температура воздуха составляла -3°C. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили туристов об опасности из-за резкого ухудшения погодных условий и дали соответствующие рекомендации.