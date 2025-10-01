$41.140.18
Непогода в Карпатах: на горе Поп Иван Черногорский продолжает падать снег, температура -5°С

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

На горе Поп Иван Черногорский 1 октября продолжил выпадать снег, температура воздуха опустилась до -5°С. Это уже второй день снегопада в Карпатах, что создает опасные условия для туристов.

Непогода в Карпатах: на горе Поп Иван Черногорский продолжает падать снег, температура -5°С

В среду, 1 октября, в Карпатах продолжил выпадать снег - на горе Поп Иван Черногорский облачно и низкая температура воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья.

Детали

По состоянию на 9.00 01.10.2025 на горе Поп Иван облачно, снег, ветер северный 8м/с, температура воздуха -5°С

- говорится в сообщении.

Справка

Гора Поп Иван Черногорский является одной из самых высоких вершин украинской части Карпат с высотой 2028.5 метров. Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Среди туристов она является одним из самых популярных мест отдыха, но из-за резкой смены погоды считается одной из самых опасных.

Напомним

Во вторник, 30 сентября, 30 сентября на горе Поп Иван Черногорский выпал сильный снег, температура воздуха составляла -3°C. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили туристов об опасности из-за резкого ухудшения погодных условий и дали соответствующие рекомендации.

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Снег в Украине
Ивано-Франковская область
Закарпатская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Карпатские горы
Украина