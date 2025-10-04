$41.280.00
Снегопад накрыл Западные Балканы и Великобританию: тысячи людей остались без света, дороги заблокированы

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Неожиданный снег и штормовой ветер вызвали масштабные нарушения электроснабжения на Западных Балканах и в Британии. В Сербии и Боснии тысячи людей остались без света и воды, а шторм Эми приближается к Великобритании.

Снегопад накрыл Западные Балканы и Великобританию: тысячи людей остались без света, дороги заблокированы

Неожиданный снег и штормовой ветер вызвали масштабные нарушения электроснабжения на Западных Балканах и в Британии. В Сербии и Боснии тысячи людей остались без света и воды. Шторм Эми приближается к Великобритании, объявлено предупреждение о сильном ветре и дожде, пишет УНН со ссылкой на Independent.

Подробности

Как указано, на этой неделе сильный мокрый снег накрыл холмистые и горные районы Сербии и Боснии, повалив линии электропередач и деревья. В низинных районах продолжительные дожди вызвали беспокойство по поводу возможных наводнений и оползней. На больших высотах снежный покров уже превысил полметра, и, по словам метеоролога Слободана Совиля из государственной гидрометеорологической службы, в октябре его уровень может установить новые рекорды.

У нас есть ряд районов без электроэнергии из-за сломанных деревьев и веток, упавших на линии электропередач

- сказал Александр Митрович, глава муниципалитета Иваница в центральной Сербии.

Юго-западные муниципалитеты Медведя и Црна Трава остались без питьевой воды и телефонной связи, сообщили местные чиновники. В нескольких сербских муниципалитетах ввели чрезвычайные меры для ликвидации последствий снегопада.

В Боснии в пятницу из-за снега закрыли ряд дорог. Власти призвали водителей быть особенно осторожными и напомнили об обязательной смене на зимние шины с 1 ноября.

Горнолыжный курорт Яхорина вблизи Сараево оказался под снежным покровом после снегопада, который начался в четверг и застал посетителей врасплох.

"Мы приехали сюда в шлепанцах, а теперь нам нужны сапоги и куртки", – сказала Сандра Майсторович, туристка в центре.

Эксперты отмечают, что экстремальные погодные явления, в частности аномальная жара или холод, могут быть следствием изменения климата. В сентябре на Западных Балканах температура поднималась до 30 °C, а летом жаркие дни достигали более 40 °C. Тем временем в Великобритании объявили предупреждение о сильном ветре из-за приближения шторма Эми.

Предупреждение желтого уровня о погоде объявлено для большей части Шотландии и Северной Ирландии, поскольку шторм Эми принесет сильный ветер и дождь и в другие районы Великобритании в течение выходных. Позже влажная и ветреная погода распространится на юг.

Первый сезонный шторм, надвигающийся из Атлантики, заставил закрыть школы в Северной Ирландии раньше времени и отменить паромные перевозки с запада Шотландии.

