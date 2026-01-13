Сніг у 8 областях України: дорожники працюють над забезпеченням проїзду
Київ • УНН
На ранок 13 січня в Україні фіксували сніг у 8 областях, температура повітря коливається в межах -17…-5 °С. Дорожники безперервно працюють над забезпеченням проїзду на автошляхах державного значення.
На ранок сніг фіксували у 8 областях, дорожники працюють для забезпечення проїзду основними дорогами, повідомили у вівторок в Агентстві відновлення, пише УНН.
Деталі
На ранок, 13 січня, на території України, як вказано, спостерігалася переважно хмарна погода, у низці областей - сніг або слабкий сніг. Температура повітря коливається в межах -17…-5 °С.
"Дорожники безперервно працюють над забезпеченням проїзду на автошляхах державного значення. Очищають сніг та проводять постійний моніторинг стану проїзду. На окремих ділянках доріг виконують роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалам", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, слабкий сніг зафіксовано у Вінницькій та Житомирській областях (сніговий покрив до 1 см), місцями сніг - у Львівській, Одеській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Закарпатській областях.
На перевальних ділянках у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях - сніг або сніг місцями, температура -12…-5 °С.
"Просимо водіїв враховувати погодні умови, бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху", - наголосили дорожники.
