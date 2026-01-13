$43.260.18
08:22
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21
Сніг у 8 областях України: дорожники працюють над забезпеченням проїзду

Київ

 • 48 перегляди

На ранок 13 січня в Україні фіксували сніг у 8 областях, температура повітря коливається в межах -17…-5 °С. Дорожники безперервно працюють над забезпеченням проїзду на автошляхах державного значення.

Сніг у 8 областях України: дорожники працюють над забезпеченням проїзду

На ранок сніг фіксували у 8 областях, дорожники працюють для забезпечення проїзду основними дорогами, повідомили у вівторок в Агентстві відновлення, пише УНН.

Деталі

На ранок, 13 січня, на території України, як вказано, спостерігалася переважно хмарна погода, у низці областей - сніг або слабкий сніг. Температура повітря коливається в межах -17…-5 °С.

"Дорожники безперервно працюють над забезпеченням проїзду на автошляхах державного значення. Очищають сніг та проводять постійний моніторинг стану проїзду. На окремих ділянках доріг виконують роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалам", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, слабкий сніг зафіксовано у Вінницькій та Житомирській областях (сніговий покрив до 1 см), місцями сніг - у Львівській, Одеській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

На перевальних ділянках у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях - сніг або сніг місцями, температура -12…-5 °С.

"Просимо водіїв враховувати погодні умови, бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху", - наголосили дорожники.

Затримки поїздів у середньому година, планується покращити умови на станції Холм та інформування - Укрзалізниця13.01.26, 10:04

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Дорожньо-транспортна пригода
Сніг в Україні
Чернівецька область
Львівська область
Хмельницька область
Вінницька область
Івано-Франківська область
Житомирська область
Черкаська область
Одеська область
Закарпатська область
Україна