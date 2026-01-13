Снег в 8 областях Украины: дорожники работают над обеспечением проезда
Киев • УНН
На утро 13 января в Украине фиксировали снег в 8 областях, температура воздуха колеблется в пределах -17…-5 °С. Дорожники непрерывно работают над обеспечением проезда на автодорогах государственного значения.
Утром снег фиксировали в 8 областях, дорожники работают для обеспечения проезда по основным дорогам, сообщили во вторник в Агентстве восстановления, пишет УНН.
Детали
На утро, 13 января, на территории Украины, как указано, наблюдалась преимущественно облачная погода, в ряде областей - снег или слабый снег. Температура воздуха колеблется в пределах -17…-5 °С.
"Дорожники непрерывно работают над обеспечением проезда на автодорогах государственного значения. Очищают снег и проводят постоянный мониторинг состояния проезда. На отдельных участках дорог выполняют работы по обработке покрытия противогололедными материалами", - говорится в сообщении.
Как сообщается, слабый снег зафиксирован в Винницкой и Житомирской областях (снежный покров до 1 см), местами снег - во Львовской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Закарпатской областях.
На перевальных участках во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях - снег или снег местами, температура -12…-5 °С.
"Просим водителей учитывать погодные условия, быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения", - подчеркнули дорожники.
