08:22 • 2312 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 5026 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 20620 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 36527 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 27429 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 28185 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 44884 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 21699 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 22640 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 49414 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
публикации
Эксклюзивы
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:17
Снег в 8 областях Украины: дорожники работают над обеспечением проезда

Киев • УНН

 • 78 просмотра

На утро 13 января в Украине фиксировали снег в 8 областях, температура воздуха колеблется в пределах -17…-5 °С. Дорожники непрерывно работают над обеспечением проезда на автодорогах государственного значения.

Снег в 8 областях Украины: дорожники работают над обеспечением проезда

Утром снег фиксировали в 8 областях, дорожники работают для обеспечения проезда по основным дорогам, сообщили во вторник в Агентстве восстановления, пишет УНН.

Детали

На утро, 13 января, на территории Украины, как указано, наблюдалась преимущественно облачная погода, в ряде областей - снег или слабый снег. Температура воздуха колеблется в пределах -17…-5 °С.

"Дорожники непрерывно работают над обеспечением проезда на автодорогах государственного значения. Очищают снег и проводят постоянный мониторинг состояния проезда. На отдельных участках дорог выполняют работы по обработке покрытия противогололедными материалами", - говорится в сообщении.

Как сообщается, слабый снег зафиксирован в Винницкой и Житомирской областях (снежный покров до 1 см), местами снег - во Львовской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Закарпатской областях.

На перевальных участках во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях - снег или снег местами, температура -12…-5 °С.

"Просим водителей учитывать погодные условия, быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения", - подчеркнули дорожники.

Юлия Шрамко

