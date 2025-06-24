Смертельна атака на Сумщину: рятувальники показали наслідки

Рятувальникам вдалося врятувати трьох людей з-під завалів після нічної ворожої атаки по Сумщині. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

У службі зазначили, що опівночі росія завдала серію ударів по одному з населених пунктів Верхньосироватської громади.

Було деблоковано тіло загиблої дитини. ... Цинічна атака спричинила масштабні руйнування в житловому секторі. На території шести приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель - йдеться у повідомленні.

Водночас у Нацполіції уточнили, що внаслідок ворожої атаки загинули троє мирних жителів, серед них - 8-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули жінка та чоловік з різних родин.

Ще шестеро людей, з них троє дітей, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога. У результаті атаки пошкоджено близько 30 житлових будинків та чотири автівки. Виникла масштабна пожежа - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо

В ніч на вівторок, 24 червня, росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді Сумського району ударними БпЛА. Загинуло троє людей, серед них 8-річний хлопчик, чоловік і жінка. Ще трьох людей госпіталізували, одна з них у тяжкому стані.

Понад 350 людей евакуйовано з Сумщини за тиждень - ОВА