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Смертельна атака на Сумщину: рятувальники показали наслідки

Київ • УНН

 • 520 перегляди

Внаслідок нічної атаки ворога по Сумщині загинуло троє мирних жителів, серед них 8-річний хлопчик. Шестеро людей, включаючи трьох дітей, отримали поранення, рятувальники деблокували трьох людей з-під завалів.

Смертельна атака на Сумщину: рятувальники показали наслідки

Рятувальникам вдалося врятувати трьох людей з-під завалів після нічної ворожої атаки по Сумщині. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

У службі зазначили, що опівночі росія завдала серію ударів по одному з населених пунктів Верхньосироватської громади.

Було деблоковано тіло загиблої дитини. ... Цинічна атака спричинила масштабні руйнування в житловому секторі. На території шести приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель

- йдеться у повідомленні.

Водночас у Нацполіції уточнили, що внаслідок ворожої атаки загинули троє мирних жителів, серед них - 8-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули жінка та чоловік з різних родин.

Ще шестеро людей, з них троє дітей, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога. У результаті атаки пошкоджено близько 30 житлових будинків та чотири автівки. Виникла масштабна пожежа

- зазначили правоохоронці.

Нагадаємо

В ніч на вівторок, 24 червня, росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді Сумського району ударними БпЛА. Загинуло троє людей, серед них 8-річний хлопчик, чоловік і жінка. Ще трьох людей госпіталізували, одна з них у тяжкому стані.

Понад 350 людей евакуйовано з Сумщини за тиждень - ОВА23.06.25, 05:06 • 3696 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Національна поліція України
Сумська область
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