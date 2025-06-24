Смертельная атака на Сумщину: спасатели показали последствия
Киев • УНН
В результате ночной атаки врага по Сумщине погибли трое мирных жителей, среди них 8-летний мальчик. Шесть человек, включая троих детей, получили ранения, спасатели деблокировали троих человек из-под завалов.
Спасателям удалось спасти трех человек из-под завалов после ночной вражеской атаки по Сумской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Детали
В службе отметили, что в полночь россия нанесла серию ударов по одному из населенных пунктов Верхнесыроватской общины.
Было деблокировано тело погибшего ребенка. ... Циничная атака повлекла масштабные разрушения в жилом секторе. На территории шести частных домовладений одновременно горело около 15 зданий
В то же время в Нацполиции уточнили, что в результате вражеской атаки погибли трое мирных жителей, среди них - 8-летний мальчик, которого достали из-под завалов разрушенного дома. Также погибли женщина и мужчина из разных семей.
Еще шесть человек, из них трое детей, получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. В результате атаки повреждено около 30 жилых домов и четыре автомобиля. Возник масштабный пожар
Напомним
В ночь на вторник, 24 июня, россияне массированно атаковали село в Верхнесыроватской общине Сумского района ударными БпЛА. Погибли три человека, среди них 8-летний мальчик, мужчина и женщина. Еще троих человек госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.
Более 350 человек эвакуированы из Сумской области за неделю - ОВА23.06.25, 05:06 • 3698 просмотров