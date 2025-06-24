Смертельная атака на Сумщину: спасатели показали последствия

Спасателям удалось спасти трех человек из-под завалов после ночной вражеской атаки по Сумской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

В службе отметили, что в полночь россия нанесла серию ударов по одному из населенных пунктов Верхнесыроватской общины.

Было деблокировано тело погибшего ребенка. ... Циничная атака повлекла масштабные разрушения в жилом секторе. На территории шести частных домовладений одновременно горело около 15 зданий - говорится в сообщении.

В то же время в Нацполиции уточнили, что в результате вражеской атаки погибли трое мирных жителей, среди них - 8-летний мальчик, которого достали из-под завалов разрушенного дома. Также погибли женщина и мужчина из разных семей.

Еще шесть человек, из них трое детей, получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. В результате атаки повреждено около 30 жилых домов и четыре автомобиля. Возник масштабный пожар - отметили правоохранители.

Напомним

В ночь на вторник, 24 июня, россияне массированно атаковали село в Верхнесыроватской общине Сумского района ударными БпЛА. Погибли три человека, среди них 8-летний мальчик, мужчина и женщина. Еще троих человек госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.

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