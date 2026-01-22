Смерть 10-річного хлопчика в "Olympic Village": заступник Генпрокурора очолив групу прокурорів у суді

Сьогодні у Києво-Святошинському районному суді відбулося чергове судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням тренера, дії якого, за версією слідства, призвели до загибелі малолітньої дитини. Оновлену групу прокурорів у справі очолив заступник Генерального прокурора, що відповідає за ювенальний напрям, Віктор Логачов, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

У справах, де йдеться про загибель дитини, держава зобов’язана забезпечити судовий розгляд у розумні строки. Саме з цією метою я очолив групу прокурорів і особисто буду підтримувати обвинувачення у цьому провадженні — наголосив Віктор Логачов.

Під час судового засідання сторона захисту обвинуваченого заявила клопотання про відкладення розгляду справи, у зв’язку з підготовкою заяви про відвід новій групі прокурорів. Представники потерпілих заперечували проти такого клопотання, однак суд, заслухавши позиції сторін, ухвалив його задовольнити та оголосив перерву.

Ми вкотре спостерігаємо використання процесуальних механізмів не для захисту по суті, а для затягування судового розгляду. Така практика вже відома у резонансних справах і не може ставати нормою у кримінальному процесі — зазначив заступник Генерального прокурора.

Він підкреслив, що сторона обвинувачення наполягає на дотриманні балансу між правом на захист і правом потерпілих на справедливий суд у розумні строки.

Право на захист не є правом на зловживання. Коли процесуальні дії системно спрямовані виключно на затягування, це порушує права потерпілих і підриває довіру до правосуддя — додав Віктор Логачов.

Наступне судове засідання призначене на 5 лютого 2026 року.

Нагадаємо

Трагедія сталася 3 серпня 2023 року під час перебування дітей у футбольному таборі на території спортивно-оздоровчого комплексу "Olympic Village". Під час купання в озері дитина залишилася без належного нагляду та загинула.

За даними слідства, відповідальність за організацію перебування дітей покладалася на тренера, якому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що спричинило смерть малолітньої дитини). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Крім того, у межах цього кримінального провадження раніше повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 271 КК України директору приватного товариства, відповідальному за дотримання вимог охорони праці – футбольна академія "Бенфіка". Оскільки підозрювана перебуває за кордоном, органи прокуратури вживають заходів щодо оголошення її у міжнародний розшук.

Мати загиблого хлопчика про підозру директорці академії "Бенфіка": боролися за це понад два роки

Судовий розгляд цієї справи перебуває на постійному контролі Генерального прокурора Руслан Кравченко.