Смерть 10-летнего мальчика в "Olympic Village": заместитель Генпрокурора возглавил группу прокуроров в суде

Сегодня в Киево-Святошинском районном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному производству по обвинению тренера, действия которого, по версии следствия, привели к гибели малолетнего ребенка. Обновленную группу прокуроров по делу возглавил заместитель Генерального прокурора, отвечающий за ювенальное направление, Виктор Логачев, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

В делах, где речь идет о гибели ребенка, государство обязано обеспечить судебное разбирательство в разумные сроки. Именно с этой целью я возглавил группу прокуроров и лично буду поддерживать обвинение в этом производстве — подчеркнул Виктор Логачев.

Во время судебного заседания сторона защиты обвиняемого заявила ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с подготовкой заявления об отводе новой группе прокуроров. Представители потерпевших возражали против такого ходатайства, однако суд, заслушав позиции сторон, постановил его удовлетворить и объявил перерыв.

Мы в очередной раз наблюдаем использование процессуальных механизмов не для защиты по существу, а для затягивания судебного разбирательства. Такая практика уже известна в резонансных делах и не может становиться нормой в уголовном процессе — отметил заместитель Генерального прокурора.

Он подчеркнул, что сторона обвинения настаивает на соблюдении баланса между правом на защиту и правом потерпевших на справедливый суд в разумные сроки.

Право на защиту не является правом на злоупотребление. Когда процессуальные действия системно направлены исключительно на затягивание, это нарушает права потерпевших и подрывает доверие к правосудию — добавил Виктор Логачев.

Следующее судебное заседание назначено на 5 февраля 2026 года.

Напомним

Трагедия произошла 3 августа 2023 года во время пребывания детей в футбольном лагере на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Olympic Village". Во время купания в озере ребенок остался без надлежащего присмотра и погиб.

По данным следствия, ответственность за организацию пребывания детей возлагалась на тренера, которому сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, повлекшее смерть малолетнего ребенка). Обвинительный акт направлен в суд.

Кроме того, в рамках этого уголовного производства ранее сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 271 УК Украины директору частного общества, ответственному за соблюдение требований охраны труда – футбольная академия "Бенфика". Поскольку подозреваемая находится за границей, органы прокуратуры принимают меры по объявлению ее в международный розыск.

Мать погибшего мальчика о подозрении директору академии "Бенфика": боролись за это более двух лет

Судебное разбирательство этого дела находится на постоянном контроле Генерального прокурора Руслана Кравченко.