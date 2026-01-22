$43.180.08
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 15509 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 9690 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 12044 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 15196 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 20399 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 27233 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41642 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39954 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 67598 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Смерть 10-летнего мальчика в "Olympic Village": заместитель Генпрокурора возглавил группу прокуроров в суде

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев возглавил группу прокуроров по делу о гибели ребенка, где обвиняется тренер. Суд удовлетворил ходатайство защиты об отложении рассмотрения до 5 февраля 2026 года из-за подготовки отвода прокурорам.

Смерть 10-летнего мальчика в "Olympic Village": заместитель Генпрокурора возглавил группу прокуроров в суде

Сегодня в Киево-Святошинском районном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному производству по обвинению тренера, действия которого, по версии следствия, привели к гибели малолетнего ребенка. Обновленную группу прокуроров по делу возглавил заместитель Генерального прокурора, отвечающий за ювенальное направление, Виктор Логачев, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора. 

В делах, где речь идет о гибели ребенка, государство обязано обеспечить судебное разбирательство в разумные сроки. Именно с этой целью я возглавил группу прокуроров и лично буду поддерживать обвинение в этом производстве 

— подчеркнул Виктор Логачев.

Во время судебного заседания сторона защиты обвиняемого заявила ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с подготовкой заявления об отводе новой группе прокуроров. Представители потерпевших возражали против такого ходатайства, однако суд, заслушав позиции сторон, постановил его удовлетворить и объявил перерыв.

Мы в очередной раз наблюдаем использование процессуальных механизмов не для защиты по существу, а для затягивания судебного разбирательства. Такая практика уже известна в резонансных делах и не может становиться нормой в уголовном процессе 

— отметил заместитель Генерального прокурора.

Он подчеркнул, что сторона обвинения настаивает на соблюдении баланса между правом на защиту и правом потерпевших на справедливый суд в разумные сроки.

Право на защиту не является правом на злоупотребление. Когда процессуальные действия системно направлены исключительно на затягивание, это нарушает права потерпевших и подрывает доверие к правосудию 

— добавил Виктор Логачев.

Следующее судебное заседание назначено на 5 февраля 2026 года.

Напомним

Трагедия произошла 3 августа 2023 года во время пребывания детей в футбольном лагере на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Olympic Village". Во время купания в озере ребенок остался без надлежащего присмотра и погиб.

По данным следствия, ответственность за организацию пребывания детей возлагалась на тренера, которому сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, повлекшее смерть малолетнего ребенка). Обвинительный акт направлен в суд.

Кроме того, в рамках этого уголовного производства ранее сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 271 УК Украины директору частного общества, ответственному за соблюдение требований охраны труда – футбольная академия "Бенфика". Поскольку подозреваемая находится за границей, органы прокуратуры принимают меры по объявлению ее в международный розыск.

Мать погибшего мальчика о подозрении директору академии "Бенфика": боролись за это более двух лет03.09.25, 13:27 • 5576 просмотров

Судебное разбирательство этого дела находится на постоянном контроле Генерального прокурора Руслана Кравченко.

Евгений Царенко

Криминал и ЧП
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины