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Слідство не має доказів, що фігуранти справи Князєва впливали на обрання членів ВККС, попри такі наміри - САП

Слідство не має доказів, що фігуранти справи Князєва впливали на обрання членів ВККС, попри такі наміри - САП

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Слідством наразі не виявлено фактів, що фігуранти справи про корупцію у Верховному Суді справді вплинули на членів Конкурсної комісії ВККС чи кандидатів. Проте слідство має дані, що такий намір був. Про це йдеться у відповіді керівника САП Олександра Клименка на запит голови Вищої ради правосуддя, передає УНН з посиланням на повідомлення САП.

Деталі

У САП зауважили, що "у зв’язку із значним суспільним резонансом стосовно можливого впливу на процес відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів колишнім головою Верховного Суду та з метою уникнення будь-яких маніпуляцій", публікують відповідь керівника САП на запит голови Вищої ради правосуддя.

"Зауважимо, досудове розслідування у справі стосовно ексголови Верховного Суду триває. Про результати розслідування буде повідомлено додатково", - ідеться у повідомленні.

Цитата

«Повідомляємо, що прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою колишнього Голови Верховного Суду та адвоката в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 2,7 млн дол, що кваліфіковано за ч.4 ст. 368 ККУ», - ідеться у відповіді Клименка.

Він зазначив, що "у ході досудового розслідування зафіксовані відомості, що свідчать про змову між фігурантами кримінального провадження з метою подальшого впливу на членів Конкурсної комісії та кандидатів на посади членів ВККС на фінальному етапі конкурсу, а також вжиття заходів із пошуку можливих співучасників".

«Водночас наразі слідством не виявлено фактів реалізації таких намірів та здійснення впливу фігурантами провадження на членів Конкурсної комісії ВККС чи кандидатів. Якщо Спеціалізована антикорупційна прокуратура володітиме іншою інформацією, що стосується порушеного питання, то невідкладно проінформує Вищу раду правосуддя», - зазначив Клименко.

Доповнення

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомляв, що члени угрупування, яке фігурує у справі щодо корупції у Верховному Суді, намагалися здійснювати вплив на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Нагадаємо

Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв'язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду. Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Як підтвердили у НАБУ, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку «Фінанси та Кредит» та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.

Зокрема, у справі фігурує певне адвокатське об’єднання, яке, по суті, було своєрідним бек-офісом і виступало посередником в організації хабарів для суддів. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх «клієнтів» (фізичних або юридичних осіб) за певну «винагороду».

Засідання у справі декілька разів переносилися, аби узгодити деталі передачі-отримання хабара.

Зазначається, що 3 травня учасники злочинної організації отримали перший транш, а 15 травня була передана друга частина, яка фактично була зафіксована на гарячому за участі голови ВС, розповів голова НАБУ Сергій Кривонос.

16 травня на Пленумі Верховного Суду було ухвалене рішення про припинення повноважень Князєва як голови суду.

18 травня ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові Верховного Суду судді Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі з можливістю внесення застави у вигляді 107 млн 360 тисяч гривень.

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