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Хабар у 3 мільйони доларів: Князєву висловили недовіру і припинили його повноваження голови ВС

Хабар у 3 мільйони доларів: Князєву висловили недовіру і припинили його повноваження голови ВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Під час засідання Пленуму Верховного Суду Всеволоду Князєву висловили недовіру і припинили його повноваження голови ВС. “За” – 140 голосів, “проти” – 2, передає кореспондент УНН.

Деталі

Відповідною кількістю голосів Князєву висловлено недовіру та достроково припинено його повноваження голови Верховного Суду.

Довідково

Після звільнення Князєва з посади голови суду, адміністративні повноваження буде здійснювати заступник. Якщо його немає – ці повноваження переймає суддя з найбільшим стажем ВС.

Крім того Пленум ВС має обрати нового Голову ВС протягом місяця. Разом зі звільненням з посади голови Князєв втрачає і крісло члена Вищої ради правосуддя, адже його членство обумовлюється саме посадою. Водночас Князєв залишається суддєю Верховного суду.

У разі, якщо йому повідомлять про підозру, Князєва зможуть тимчасово відсторонити від здійснення правосуддя. Тоді генеральний прокурор або його заступник зможуть клопотання про тимчасове відсторонення, а ВРП буде зобов’язана його невідкладно розглянути.

Позбавити Князєва статусу судді можна буде за такими ж підставами, як й інших суддів, що визначені у Конституції України, серед яких, зокрема, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину.

Контекст

Під час Пленуму голові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів, ініціювали висловлення недовіри.

Добою раніше НАБУ викрило факт одержання хабаря Головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.
Згодом, у САП підтвердили затримання Князєва.

Наразі повідомлення про підозру йому ще не вручили.

У НАБУ підтвердили, що у справі щодо корупції у Верховному Суді фігурує власник фінансової групи "Фінанси та кредит".

Бюро опублікувало фото сейфів з грошима після проведених обшуків у справі щодо затримання голови Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, що пов’язано із ухваленням судом рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит".

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