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Взятка в 3 миллиона долларов: Князеву выразили недоверие и прекратили его полномочия главы ВС

Взятка в 3 миллиона долларов: Князеву выразили недоверие и прекратили его полномочия главы ВС

Киев • УНН

 • 1092507 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Во время заседания Пленума Верховного Суда Всеволоду Князеву выразили недоверие и прекратили его полномочия главы ВС. “За” – 140 голосов, “против” – 2, передает корреспондент УНН.

Детали

Соответствующим количеством голосов Князеву выражено недоверие и досрочно прекращены его полномочия председателя Верховного Суда.

Справочно

После увольнения Князева с должности председателя суда, административные полномочия будет осуществлять заместитель. Если его нет – эти полномочия перенимает судья с наибольшим стажем ВС.

Кроме того Пленум ВС должен избрать нового Председателя ВС в течение месяца. Вместе с увольнением с должности председателя Князев теряет и кресло члена Высшего совета правосудия, ведь его членство обусловлено именно должностью. В то же время Князев остается судьей Верховного суда.

В случае, если ему сообщат о подозрении, Князева смогут временно отстранить от осуществления правосудия. Тогда генеральный прокурор или его заместитель смогут ходатайствовать о временном отстранении, а ВСП будет обязан его безотлагательно рассмотреть.

Лишить Князева статуса судьи можно будет по таким же основаниям, как и других судей, которые определены в Конституции Украины, среди которых, в частности, вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении судьи за совершение им преступления.

Контекст

Во время Пленума председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву, которого задержали на взятке в размере 2,7 млн долларов, инициировали выражение недоверия.

Сутками ранее НАБУ разоблачило факт получения взятки Председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым.
Впоследствии, в САП подтвердили задержание Князева.

Сейчас сообщение о подозрении ему еще не вручили.

В НАБУ подтвердили, что в деле о коррупции в Верховном Суде фигурирует владелец финансовой группы "Финансы и кредит".

Бюро опубликовало фото сейфов с деньгами после проведенных обысков по делу о задержании председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, что связано с принятием судом решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".

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