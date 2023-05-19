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Следствие не имеет доказательств, что фигуранты дела Князева влияли на избрание членов ВККС, несмотря на такие намерения - САП

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Следствием пока не выявлено фактов, что фигуранты дела о коррупции в Верховном Суде действительно повлияли на членов Конкурсной комиссии ВККС или кандидатов. Однако следствие имеет данные, что такое намерение было. Об этом говорится в ответе руководителя САП Александра Клименко на запрос председателя Высшего совета правосудия, передает УНН со ссылкой на сообщение САП.

Детали

В САП отметили, что "в связи со значительным общественным резонансом относительно возможного влияния на процесс отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей бывшим председателем Верховного Суда и во избежание каких-либо манипуляций", публикуют ответ руководителя САП на запрос председателя Высшего совета правосудия.

"Заметим, досудебное расследование по делу в отношении экс-главы Верховного Суда продолжается. О результатах расследования будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Цитата

«Сообщаем, что прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по подозрению бывшего председателя Верховного Суда и адвоката в получении неправомерной выгоды в размере 2,7 млн долл., что квалифицировано по ч.4 ст. 368 УКУ», - говорится в ответе Клименко.

Он отметил, что "в ходе досудебного расследования зафиксированы сведения, свидетельствующие о сговоре между фигурантами уголовного производства с целью дальнейшего влияния на членов Конкурсной комиссии и кандидатов на должности членов ВККС на финальном этапе конкурса, а также принятия мер по поиску возможных соучастников".

«В то же время пока следствием не выявлено фактов реализации таких намерений и осуществления влияния фигурантами производства на членов Конкурсной комиссии ВККС или кандидатов. Если Специализированная антикоррупционная прокуратура будет владеть другой информацией, касающейся затронутого вопроса, то безотлагательно проинформирует Высший совет правосудия», - отметил Клименко.

Дополнение

Директор НАБУ Семен Кривонос сообщал, что члены группировки, которая фигурирует в деле о коррупции в Верховном Суде, пытались оказывать влияние на избрание членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Напомним

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим размером 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное «вознаграждение».

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева как председателя суда.

18 мая ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю Верховного Суда судье Всеволоду Князеву в виде содержания под стражей в следственном изоляторе с возможностью внесения залога в виде 107 млн 360 тысяч гривен.

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