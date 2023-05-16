Голова НАБУ: фігуранти справи про корупцію у Верховному Суді намагалися впливати на обрання членів ВККС

ukru
Ексклюзив
07:03 • 6253 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 21534 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 281388 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 379553 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 311106 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344857 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308069 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223559 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207029 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165586 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.6 м/с
88 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 22191 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 25903 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 34033 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 33430 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 31717 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 400418 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 543122 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 575711 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 572548 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 472123 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 10545 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208336 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 379560 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177902 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168650 перегляди
Актуальне
Голова НАБУ: фігуранти справи про корупцію у Верховному Суді намагалися впливати на обрання членів ВККС

Голова НАБУ: фігуранти справи про корупцію у Верховному Суді намагалися впливати на обрання членів ВККС

Київ • УНН

 • 615844 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Члени угрупування, яке фігурує у справі щодо корупції у Верховному Суді, намагалися здійснювати вплив на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Члени цього злочинного угрупування намагалися здійснити вплив на обрання членів ВККС, але сподіваюся, що обрання членів ВККС буде відбуватися прозоро», - розповів Кривонос.

Керівник САП Олександр Клименко додав, що вони в майбутньому хотіли впливати на багато процесів в судовій системі.

«Було припинено діючу схему. Це саме та схема, яка діяла на даний час та діяла у розквіті сил, оскільки вони намагалися вирішувати багато питань. Задокументовані факти, що і в майбутньому вони хотіли впливати на багато процесів в судовій системі», - сказав Клименко.

Доповнення

НАБУ викрило факт одержання хабаря головою Верховного Суду.

У САП підтвердили затримання голови ВС Князєва. Наразі повідомлення про підозру йому ще не вручили.

Всеволода Князєва обрали головою Верховного Суду у 2021 році.

У ЗМІ повідомлялося, що голова Верховного суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21