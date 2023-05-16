Глава НАБУ: фигуранты дела о коррупции в Верховном Суде пытались влиять на избрание членов ВККС

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«Члены этой преступной группировки пытались оказать влияние на избрание членов ВККС, но надеюсь, что избрание членов ВККС будет происходить прозрачно», - рассказал Кривонос.

Руководитель САП Александр Клименко добавил, что они в будущем хотели влиять на многие процессы в судебной системе.

«Была прекращена действующая схема. Это именно та схема, которая действовала в настоящее время и действовала в расцвете сил, поскольку они пытались решать многие вопросы. Задокументированы факты, что и в будущем они хотели влиять на многие процессы в судебной системе», - сказал Клименко.

Дополнение

НАБУ разоблачило факт получения взятки главой Верховного Суда.

В САП подтвердили задержание главы ВС Князева. На данный момент сообщение о подозрении ему еще не вручили.

Всеволода Князева избрали главой Верховного Суда в 2021 году.

В СМИ сообщалось, что председатель Верховного суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.