Глава НАБУ: фигуранты дела о коррупции в Верховном Суде пытались влиять на избрание членов ВККС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Члены группировки, которая фигурирует в деле о коррупции в Верховном Суде, пытались осуществлять влияние на избрание членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Члены этой преступной группировки пытались оказать влияние на избрание членов ВККС, но надеюсь, что избрание членов ВККС будет происходить прозрачно», - рассказал Кривонос.
Руководитель САП Александр Клименко добавил, что они в будущем хотели влиять на многие процессы в судебной системе.
«Была прекращена действующая схема. Это именно та схема, которая действовала в настоящее время и действовала в расцвете сил, поскольку они пытались решать многие вопросы. Задокументированы факты, что и в будущем они хотели влиять на многие процессы в судебной системе», - сказал Клименко.
Дополнение
НАБУ разоблачило факт получения взятки главой Верховного Суда.
В САП подтвердили задержание главы ВС Князева. На данный момент сообщение о подозрении ему еще не вручили.
Всеволода Князева избрали главой Верховного Суда в 2021 году.
В СМИ сообщалось, что председатель Верховного суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.