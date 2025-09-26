Слідом за США: Угорщина визнала рух "Антифа" терористами - Орбан
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що "настав час придушити політику насильства в зародку".
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив рух "Антифа" терористичною організацією. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.
Деталі
Угорський прем'єр заявив, що його країна "тривалий час була острівцем миру, але зараз насильство і ненависть стукають у наші двері".
За словами Орбана, "слід придушити політику насильства в зародку, якщо хочемо зберегти мир в Угорщині".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив про визнання руху "Антифа" терористичною організацією. Це сталось на тлі того, як Білий дім починає виконувати свою обіцянку розслідувати те, що він називає "лівим екстремізмом" після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка.
Пізніше Дональд Трамп офіційно підписав указ про визнання руху "Антифа" "внутрішньою терористичною організацією". Документ покладає на неї провину за "радикальне ліве політичне насильство".